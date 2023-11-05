Памела Андерсон без грима: Мне больше не нужно стараться быть крутой!

После того, как Памела Андерсон посетила Парижскую неделю моды без косметики, это событие активно обсуждали в интернете. Кто-то похвалил ее за смелость, другие же наоборот - ужаснулись этому шагу.

Саму Памелу удивила такая реакция общества - она никогда не могла подумать, что этот момент может стать причиной столь больших дискуссий в интернете.

"Я дома обычно не использую косметику, зачем мне нужно использовать ее на Парижской неделе моды? - прокомментировала она журналу People. - Я действительно не знала, что кто-то это заметит, но я была бы рада, если бы это стало позитивным посланием для какой-нибудь женщины".

Бывшая звезда Baywatch добавила, что ее не беспокоит старение. "Я называю это жизнью, а не старением, - говорит она. - Гнаться за молодостью бесполезно. Все, что мы можем сделать, - это принять себя такими, какие мы есть, и смириться с тем, где мы сейчас находимся".

"Мне больше не нужно стараться быть крутой, - говорит она о том, что ей нравится на этом этапе жизни. - Я могу просто быть собой. Это очень освобождает - чувствовать себя комфортно в своей шкуре".