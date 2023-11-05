Звезда "Друзей" Мэттью Перри похоронен в Лос-Анджелесе. Его именем назван фонд помощи наркозависимым

В общей сложности около 20 человек, одетых в черное, собрались на похоронах, сообщил TMZ.

Причина смерти Перри пока не известна. Первоначальная патологоанатомическая экспертиза не дала ясных ответов, а результаты токсикологических тестов еще не опубликованы.

TMZ со ссылкой на свои источники сообщает, что в доме Мэтью Перри не обнаружили никаких запрещенных наркотиков, но были найдены несколько лекарств, включая антидепрессанты и средства от тревожности.

Перри всю свою взрослую жизнь боролся с алкоголизмом и наркозависимостью и страдал от серьезных проблем со здоровьем.

За год до смерти он опубликовал свои мемуары под названием «Друзья, любовники и большая ужасная вещь», в которых описал свою многолетнюю борьбу с зависимостью от обезболивающих и алкоголя. На тот момент Перри, по его словам, был трезвым уже около 18 месяцев.

Перри посвятил много лет жизни помощи другим людям, страдающим от зависимости, наркотической или алкогольной.

Один из соавторов сериала «Друзья» Дэвид Крейн отметил, что помощь другим «стала его целью, смыслом его существования».

В 2012 году Перри превратил свой пляжный особняк в Малибу стоимостью 10 миллионов долларов в приют для мужчин, пытающихся вести трезвый образ жизни, а в последующем году этот проект получил награду от Белого дома.