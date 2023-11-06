Как узнать, какие лекарства больше не пригодны и даже опасны?

Активные фармацевтические вещества помогают улучшить здоровье и вылечить различные заболевания, однако неправильная утилизация медикаментов рассматривается как умышленное загрязнение окружающей среды. Непригодные медикаменты являются опасными отходами, которые нельзя выбрасывать в бытовые отходы или смывать в канализацию, поскольку таким образом они представляют потенциальный риск для окружающей среды - химическое загрязнение воды и почвы, развитие устойчивости к антибиотикам, гормональных изменений и мутаций у животных и растений, а также риск отравления для животных, нашедших лекарства в бытовых отходах.

"Медикаменты необходимо хранить согласно их инструкциям по применению, при этом необходимо обращать внимание не только на срок их годности, но и на то, как долго такие лекарства, как сиропы и суспензии, действительны после вскрытия упаковки. Просроченные лекарства не только не будут выполнять свою функцию, но и могут нанести вред здоровью. Наиболее распространенные ошибки - хранение лекарств при неправильной температуре, в условиях повышенной влажности, например, в ванной комнате или под прямыми солнечными лучами - даже если лекарство находится в коробке, в которую не проникает свет, при температуре, значительно повышенной под воздействием солнечных лучей. Также следует помнить, что лекарства необходимо хранить в недоступном для детей месте, а в целях безопасности рекомендуется в домашней аптечке хранить инструкцию по применению вместе с медикаментами", - объясняет Иванда Крастыня.