Как узнать, какие лекарства больше не пригодны и даже опасны?

Лекарства с просроченным сроком годности, ртутные термометры, различные мази и ампулы - это лишь часть непригодных медикаментов, сданных жителями в аптеки Apotheka за первые три квартала этого года.Общий объем сданных медикаментов превысил пять тонн.
Сертифицированный фармацевт аптечной сети Иванда Крастыня напоминает - так же, как указали в специальных местах сдачи использованных батареек, электротоваров и аккумуляторов, непригодные медикаменты тоже являются опасными отходами, утилизировать которые можно совершенно просто и бесплатно.
"Люди часто даже не задумываются и не осознают, какие последствия может вызвать выбрасывание непригодных медикаментов в бытовые отходы или канализацию - попадание активных веществ лекарств в окружающую среду наносит долгосрочный ущерб природе и живым существам, включая нас самих, людей. Активные вещества лекарств могут, например, попасть в грунтовые воды, а затем в водоемы, где мы плаваем или едим пойманную там рыбу. Правильная утилизация непригодных лекарств - это маленькая привычка, которая может занять всего пару десятков минут в год, но имеет огромное значение, потому что каждая переданная единица - это забота о нашем собственном здоровье и природе в долгосрочной перспективе", - говорит сертифицированный фармацевт Иванда Крастыня.
За первые девять месяцев 2023 года в аптеки Apotheka сдано 5067 килограммов непригодных лекарств, что на 726 килограммов, или на 14%, больше, чем за аналогичный период прошлого года. Обобщенные данные показывают, что объем сданных непригодных медикаментов с каждым годом продолжает расти, что свидетельствует о том, что население все более ответственно относится к опасным отходам и заботится об их правильной утилизации.
Почему непригодные медикаменты являются опасными отходами?
Активные фармацевтические вещества помогают улучшить здоровье и вылечить различные заболевания, однако неправильная утилизация медикаментов рассматривается как умышленное загрязнение окружающей среды. Непригодные медикаменты являются опасными отходами, которые нельзя выбрасывать в бытовые отходы или смывать в канализацию, поскольку таким образом они представляют потенциальный риск для окружающей среды - химическое загрязнение воды и почвы, развитие устойчивости к антибиотикам, гормональных изменений и мутаций у животных и растений, а также риск отравления для животных, нашедших лекарства в бытовых отходах.
Как узнать, какие лекарства больше не пригодны?
"Медикаменты необходимо хранить согласно их инструкциям по применению, при этом необходимо обращать внимание не только на срок их годности, но и на то, как долго такие лекарства, как сиропы и суспензии, действительны после вскрытия упаковки. Просроченные лекарства не только не будут выполнять свою функцию, но и могут нанести вред здоровью. Наиболее распространенные ошибки - хранение лекарств при неправильной температуре, в условиях повышенной влажности, например, в ванной комнате или под прямыми солнечными лучами - даже если лекарство находится в коробке, в которую не проникает свет, при температуре, значительно повышенной под воздействием солнечных лучей. Также следует помнить, что лекарства необходимо хранить в недоступном для детей месте, а в целях безопасности рекомендуется в домашней аптечке хранить инструкцию по применению вместе с медикаментами", - объясняет Иванда Крастыня.
Нельзя принимать лекарства, если:
- срок их годности истек или неизвестен;
- название лекарства нельзя прочитать;
- неизвестно, для какой цели они предназначены;
- изменился их внешний вид, запах или вкус;
- они неправильно хранились или находятся в поврежденной упаковке.
Где и как бесплатно сдать непригодные медикаменты?
На утилизацию можно сдать все виды медикаментов - таблетки, ампулы, сиропы, порошки и т. д. Заботясь о защите окружающей среды, во всех аптеках Apotheka уже несколько лет предлагается возможность бесплатно сдать непригодные медикаменты. Список аптек и график работы можно посмотреть здесь. Перед походом в аптеку останется только подготовить сдаваемые медикаменты:
· распаковать - перед сдачей лекарств их необходимо вынуть из внешней упаковки - картонных упаковок (но не вынимать их из пластинок, или блистеров), крышки флаконов и туб с лекарствами должны быть плотно закрыты;
· поместить в пакет - все медикаменты необходимо положить в пакет, который в аптеке необходимо поместить в ящик, специально предназначенный для негодных медикаментов, или передать фармацевту;
· аптека также принимает ртутные термометры - можно сдать непригодные ртутные термометры, однако их нельзя помещать в общий пакет вместе с другими непригодными лекарствами, их следует поместить в пластиковую бутылку или контейнер соответствующего размера и отдельно передать фармацевту.
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