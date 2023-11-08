Литва реконструирует Via Baltica от Каунаса до границы с Латвией

До конца 2025 года будут подготовлены планы развития инженерной инфраструктуры 80-километровой автодороги Паневежис - Аристава - Ситкунай (A8), 22-километрового объезда Паневежиса (A17) и 57-километрового участка автодороги Паневежис - Пасвале - Рига (A10) до границы с Латвией.

Ожидается, что Управление дорог Литвы подготовит проект технического задания для государственных закупок к концу 2023 года, а в начале 2024 года объявит открытый конкурс на подготовку планов реконструкции.

Завершение всех работ планируется в 2030 году.

Ожидается, что после реконструкции три участка дороги будут иметь четыре полосы движения, кольцевые развязки, барьеры для животных, освещение и другие необходимые дорожные элементы.