Видео ⟩ В Юрмале полностью сгорел частный дом

Вечером в четверг, 4 января, в Юрмале на улице Путу в районе частных домов вспыхнул пожар повышенной опасности. Пострадавших нет, шесть человек спаслись самостоятельно, но в работах по тушению участвовали 23 спасателя с шестью автоцистернами и лестницами, сообщает программа Degpunktā.
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Представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Константин Иванов сообщил, что жильцы дома самостоятельно эвакуировались до приезда спасателей. Однако пожарным все же пришлось столкнуться со сложностями.
Спасатели отнесли этот пожар к категории высокой сложности. Тушение заняло не менее десяти часов. На следующий день спасатели все еще проверяли все здание, чтобы убедиться, что все в порядке.
Здание горело на площади в 130 кв. м. Пожарным удалось потушить возгорание, поскольку пламя не распространилось на другие здания.
Видео: Сюжет программы Degpunktā