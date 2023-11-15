Пусть лицо сияет: как правильно маскировать герпес и темные круги под глазами

Нередко в "липкой" фазе вируса, когда образовались волдыри, его частицы могут переноситься на другие участки лица и косметические средства, заражая их, поэтому в процессе маскировки герпеса очень важна правильная гигиена – руки должны быть чистые, средства необходимо брать чистой косметической лопаточкой и необходимое количество перекладывать в другую емкость или использовать одноразовые ватные палочки.

Темные круги под глазами

У темных кругов под глазами могут быть разные доминирующие оттенки, поэтому маскировать их следует по принципу противоположных цветов, которые нейтрализуют нежелательный оттенок. Созданные для этой цели цветные корректоры обычно имеют кремовую текстуру и легкую консистенцию, поэтому нанесение на них дополнительного консилера, тонального крема или пудры не приведет к образованию толстого слоя в области глаз. Если нет уверенности, какой оттенок выбрать для коррекции, можно купить палитру с несколькими оттенками (зеленый, фиолетовый, оранжевый, желтый), тогда можно будет комбинировать цвета, подходящие для конкретной потребности. Дополнительное решение – это тестирование, а именно нанесение одного оттенка на область одного глаза и другого – на область второго глаза. Затем нужно нанести консилер или тональный крем и оценить, какой из выбранных оттенков нейтрализовал темные круги более успешно.