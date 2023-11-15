Пусть лицо сияет: как правильно маскировать герпес и темные круги под глазами

Темные круги под глазами или внезапно выскочившая простуда на губах, особенно если запланирован праздник или вечернее мероприятие, могут выбить из колеи практически любого. Как правильно замаскировать недостатки кожи с помощью декоративной косметики и придать коже сияющий вид, рассказывает консультант Apotheka Арта Богданова.
Простуда или инфекция, вызванная вирусом герпеса
Простуда у людей, в организме которых дремлет инфекция герпеса, чаще всего появляется, когда человек болен или у него ослабленная иммунная система. Она может появиться в разных местах – снаружи и внутри носа, на слизистой оболочке, на губах, а также в полости рта. В тот момент, когда ощущается зуд, покалывание или жжение, следует немедленно использовать лекарственные средства или специальные мази для обработки пораженного вирусом участка и уменьшения размера неприятной сыпи на лице, которую придется маскировать. Полностью замаскировать герпес невозможно из-за его строения, но есть несколько способов сделать его менее заметным.
Консультант Арта Богданова советует, что делать, если выскочила простуда в области губ.
• Пластырь и декоративная косметика.
Сначала нанесите пластырь от герпеса (его можно купить в аптеке), который будет лечить и увлажнять, а также позволит нанести поверх него декоративную косметику (консилер и/или тональный крем).
Таким образом косметические средства также будут частично защищены от попадания в них вирусных частиц.
• Корректор с зеленым пигментом. Перед нанесением тонального крема нанесите тонкий слой корректора вокруг герпеса пальцами или кистью, чтобы нейтрализовать покраснение.
• CC или BB кремы. Эти кремы часто содержат зеленый пигмент, который нейтрализует покраснения, к тому же они легче по консистенции, чем тональные кремы, что позволит кислороду достигать кожи и ускорит процесс заживления. Эти кремы придадут более естественный вид, маскируя герпес.
• Губная помада. Прежде чем наносить помаду, замаскируйте покраснения, после этого рекомендуется выбрать нейтральную помаду, чтобы не подчеркивать неприятную сыпь.
Возьмите необходимое количество помады с помощью кисточки или ватной палочки и нанесите на губы. Повторно трогать помаду кисточкой не рекомендуется.
Если требуется больше продукта, следует продезинфицировать кисточку, прежде чем снова брать продукт в руки, или использовать новую ватную палочку.
• Карандаш для губ. Не рекомендуется использовать карандаш для губ, так как сыпь чаще всего меняет естественный контур губ, поэтому нанесение линии сделает дополнительный акцент на участке сыпи. Кроме того, карандаш для губ может быть заражен при контакте с герпесом, поэтому не стоит использовать его повторно. Если такой карандаш для губ использовать неоднократно на здоровой коже, существует вероятность повторного появления сыпи.
Если герпес уже находится в периоде шелушения, то для его смягчения можно нанести мазь, содержащую декспантенол, а затем корректор для нейтрализации красного оттенка.
Нередко в "липкой" фазе вируса, когда образовались волдыри, его частицы могут переноситься на другие участки лица и косметические средства, заражая их, поэтому в процессе маскировки герпеса очень важна правильная гигиена – руки должны быть чистые, средства необходимо брать чистой косметической лопаточкой и необходимое количество перекладывать в другую емкость или использовать одноразовые ватные палочки.
Ни в коем случае использованные в контакте с пораженной вирусом областью косметические инструменты или пальцы нельзя погружать в оригинальную упаковку продукта.
Если требуется нанести косметические средства дополнительно, их следует брать чистыми косметическими инструментами и повторно переложить в отдельную емкость. Важно помнить, что если днем вы пользуетесь декоративной косметикой, то вечером следует тщательно очистить кожу и обработать пораженный вирусом участок.
Темные круги под глазами
У темных кругов под глазами могут быть разные доминирующие оттенки, поэтому маскировать их следует по принципу противоположных цветов, которые нейтрализуют нежелательный оттенок. Созданные для этой цели цветные корректоры обычно имеют кремовую текстуру и легкую консистенцию, поэтому нанесение на них дополнительного консилера, тонального крема или пудры не приведет к образованию толстого слоя в области глаз. Если нет уверенности, какой оттенок выбрать для коррекции, можно купить палитру с несколькими оттенками (зеленый, фиолетовый, оранжевый, желтый), тогда можно будет комбинировать цвета, подходящие для конкретной потребности. Дополнительное решение – это тестирование, а именно нанесение одного оттенка на область одного глаза и другого – на область второго глаза. Затем нужно нанести консилер или тональный крем и оценить, какой из выбранных оттенков нейтрализовал темные круги более успешно.
В основе маскировки темных кругов лежат три противоположных цвета цветового круга: зеленый против красного, фиолетовый против желтого и синий против оранжевого.
В зависимости от положения тона в цветовой гамме необходимо подбирать контрастные цвета.
"Если нет желания использовать коррекцию цветом, можно использовать только консилер (на тон светлее тонального крема) или выбрать базу для теней со светоотражающими элементами. При отражении лучей света темные круги не будут выделяться. В некоторых ситуациях, если нет цветного корректора, в качестве запасного варианта можно использовать кремовые румяна с оранжевым тоном. Независимо от того, какой оттенок необходимо маскировать, следует помнить, что сухая кожа будет подчеркивать самые разные недостатки, поэтому в первую очередь нужно позаботиться об увлажнении кожи и только потом о коррекции тона. Еще следует все делать в меру – лучше нанести меньше, чем больше", – рекомендует консультант.
"При использовании как увлажняющих кремов, так и декоративной косметики важно всегда помнить, что косметические инструменты и кисти необходимо регулярно очищать, защищая их таким образом от пыли, частичек кожи, масел, а также бактерий", – напоминает Арта Богданова.
Статья написана в сотрудничестве с Apotheka.
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