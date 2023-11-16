Видео ⟩ В детском саду дети остались в помещении, где проходил ремонт

Дети одной из групп дошкольного образовательного учреждения в Риге находились в помещении, где проходил ремонт. К электронному письму, подписанному несколькими родителями, были приложены видеоролик и фотография.

"Мы обнаружили, что косметический ремонт не завершен, а во внутренних помещениях продолжается ремонт. В комнатах, где дети спят, играют и проводят время с 7:30 до 18:30, идет ремонт. Мебель затянута пленкой, сдвинута на середину комнаты, игрушек нет, кровати отодвинуты от стен, кругом пыль. В таком помещении дети должны проводить весь день! Дети вынуждены играть практически на стройке!" - заявили возмущенные родители.

"Это должно было закончиться за выходные, но этого не произошло. Никто [из руководства детского сада] нас не предупредил, мы выехали в понедельник утром и увидели, что это стройка", - рассказал отец маленького ребенка.

Исполняющая обязанности заведующей дошкольным учреждением призналась, что работникам не удалось закончить косметический ремонт помещения вовремя, работы продолжались всю следующую неделю.

"Мы думали, что это будет сделано быстро, но этого не произошло", - сказала представитель детского сада. Она заявила, что работы задержались из-за того, что не были закуплены все необходимые материалы.

В день, когда команда Bez Tabu посетила детский сад, косметический ремонт в группе уже был завершен. Как отметила исполняющая обязанности заведующей, активная работа проходила после рабочего времени, когда в учреждении не было детей.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu