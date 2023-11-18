Фото и видео ⟩ Военный парад: Ринкевич призвал укреплять единство народа и веру в Латвию

Прежде всего необходимо укреплять единство нашего народа и веру в Латвию, заявил сегодня на военном параде, посвященном 105-летию провозглашения Латвийской Республики, на Набережной 11 ноября президент Эдгар Ринкевич.
Он выразил уверенность, что общая решимость отпугнет тех, кто не желает Латвии добра. "Сегодняшний парад еще одно подтверждение наших сил. Однако прежде всего нам необходимо укреплять единство нашего народа и нашу веру в Латвию. Это наша величайшая сила! Так как нет таких вещей, которые мы не сможем решить. Нет таких препятствий, которые мы не сможем преодолеть. Мы едины, и наша воля сильна", - сказал президент Латвии.
В своей речи он упомянул капрала Виталия Смирнова, который погиб, пожертвовав собой ради победы Украины.
Смирнов начал свою службу в латвийской армии в почетном карауле у памятника Свободы и дошел до батальона Земессардзе в родном Ливанском крае. Чувство справедливости привело его к борьбе за свободу Украины.
"Виталий отдал свою жизнь не только за Украину, но и за свободные Латвию и Европу. Его борьба не была напрасной. Мы будем помнить Виталия. Мы продолжим защищать нашу свободу и свободу наших друзей",
- отметил президент.
Галерея: Военный парад на Набережной 11 ноября
Он поблагодарил латвийских солдат, обучавших украинских защитников, он особенно поздравил пограничников, земессаргов и солдат, стоящих на страже на Восточной границе, защищая Латвию и Евросоюз.
Президент поздравил латвийских солдат в Косово и Ираке, а также латвийских пограничников и полицейских, находящихся в других отдаленных местах.
"Латвия не одинока перед лицом вызовов безопасности. У нас есть союзники и друзья. У нас есть НАТО - 31 страна с общими ценностями. Присутствие войск наших союзников здесь, в Латвии, является практическим и ежедневным напоминанием об обещании НАТО. Спасибо вам за поддержку и плечо, на которое можно опереться",
- сказал Ринкевич.
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