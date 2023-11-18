Фото и видео ⟩ Военный парад: Ринкевич призвал укреплять единство народа и веру в Латвию

Он выразил уверенность, что общая решимость отпугнет тех, кто не желает Латвии добра. "Сегодняшний парад еще одно подтверждение наших сил. Однако прежде всего нам необходимо укреплять единство нашего народа и нашу веру в Латвию. Это наша величайшая сила! Так как нет таких вещей, которые мы не сможем решить. Нет таких препятствий, которые мы не сможем преодолеть. Мы едины, и наша воля сильна", - сказал президент Латвии.