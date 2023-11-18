Президент: мы должны воспрять духом и сделать Латвию лучше

Нужно воспрять духом и сделать Латвию лучше, заявил президент Эдгар Ринкевич, выступая у памятника Свободы в честь 105-й годовщины провозглашения Латвийской Республики.
"Государство - это наш дом. Он не всегда идеален, но дом есть дом, и его нужно содержать в порядке. Каждый должен вносить свою маленькую лепту, чтобы все держалось вместе. И мы делаем, собираемся и преодолеваем все препятствия. И сейчас мы должны воспрять духом и сделать нашу Латвию лучше", - сказал президент.
Важно, чтобы каждый патриот Латвии чувствовал себя здесь как дома, чтобы сокращался разрыв между теми, кто обладает многим, и теми, кто имеет меньше, чтобы люди протягивали друг другу руку помощи, не просто говорили, а беседовали, не только мечтали, но и осуществляли свои мечты, сказал Ринкевич.
Президент отметил, что побывал во многих местах Латвии, и видел людей, которые делают свое дело и гордятся своей страной. Эти люди не боятся упасть, чтобы вновь подняться и работать на благо Латвии.
"Да, будут падения, будут ошибки, но мы знаем, что вместе мы - сила. И эта сила преодолеет самую высокую стену. Основатели Латвии гордились бы вами. И я тоже горжусь", - подчеркнул президент.
Ринкевич отметил, что с момента основания государства прошло 105 лет, и за это время многое произошло - менялись правительства и менялся мир. Однако одно осталось неизменным - способность латвийцев добиваться своих целей, подчеркнул президент, говоря о провозглашении независимости, борьбе за свободу, Атмоде, восстановлении независимости, вступлении Латвии в Европейский союз и НАТО, поддержке Украины в борьбе за свободу.
"Наши недруги пытаются нас запугать. Пусть попробуют! Не получится! Наша воля отстаивать свою страну сильнее. Наш свет сильнее их тьмы. Наша горячая любовь сильнее их пустой ненависти. Наша родина и свобода сильнее. Пусть эта вера вдохновляет нас на строительство нашего будущего", - сказал Ринкевич в своем выступлении.
Выступление Ринкевича перед концертом в Национальном театре
Государство - как дом, в котором соседи не всегда идеальны, поэтому нужно держаться вместе тем, кому по пути, не позволяя запугать себя обитающим по соседству негодяям, заявил в субботу президент Эдгар Ринкевич, выступая перед присутствующими перед концертом в Национальном театре, посвященном 105-летню провозглашения Латвийской Республики.
Как агентство LETA проинформировала канцелярия президента, Ринкевич вступительную часть своего выступления посвятил описанию многообразия и в то же время единства Латвии.
"Одни и те же люди с взмокшими спинами ссорятся по поводу того, "расолс" или "росолс". Проходит пять минут, и оба вместе идут помогать третьему, у которого буря уничтожила дом. Не удивлюсь, если и в раздевалках наших хоккейной и баскетбольной сборных ссорятся о правильном рецепте бутербродов с килькой. Однако, выходя на площадку, миру демонстрируются самоотверженность и целеустремленность. Так как Латвия едина", - сказал президент.
Он процитировал слова актера Эвалдса Вальтерса о том, что латвийская нация подобна крошечной горстке зерна, но не шелухи, и подчеркнул, что каждое крошечное зернышко способно создать что-то большое и долговечное, где бы оно ни приземлилось в мире.
В свою речь Ринкевич включил также цитату из речи второго президента Латвии Густава Земгалса по случаю десятой годовщины провозглашения Латвии 18 ноября 1928 года. Тогда Земгалс говорил, что перед нами стоят большие, важные задачи как во внутренней, так и во внешней жизни страны, и "это великое чувство труда и долга должно уменьшить разногласия и антагонизмы во внутренней жизни страны между гражданами и между политическими партиями".
"Похоже, ничего не изменилось, но, честно говоря, изменилось все", - признался президент, начав излагать мысль о том, что страна - это дом, который совместными усилиями надо содержать в порядке, каждому вкладывая собственные усилия, чтобы жить в красивой, опрятной и комфортной среде.
"Занавески планируем купить уже годами, но, что не получилось, того нет. Значит в следующем году - обязательно! Район тоже не идеален. Есть еще те один-два соседа, которые всем мешают жить. Ругается, нападает, одним словом - терроризирует. Но он здесь - что тут поделаешь. Нужно тщательно по ночам закрывать двери. Нужно поставить сигнализацию. И нужно держаться вместе с теми соседями, с которыми нам по пути. И главное - нельзя позволить себя запугать. Потому что чем яснее этот сосед-негодяй увидит, что нам не страшно, тем меньше будет смысла орать у наших дверей", - сказал президент.
Он подчеркнул, что не существует одной правильной профессии, которая считается ценной и хорошей, нет единого определения патриотизма и правильного способа доказать свою любовь к отечеству.
"Но я считаю, что важно не только говорить о патриотизме, но и показывать его на деле. Мы не можем наших детей теоретически научить, что Латвию нужно любить. Мы должны показать им любовь", - призвал Ринкевич.
Перед концертом он пожелал быть едиными для своей любимой Латвии в повседневной жизни. "Только вместе мы сможем сделать Латвию сильной, справедливой и безопасной. Только вместе, как один народ, мы являемся источником силы и способны построить нашу любимую и единственную Латвию", - подчеркнул первый человек Латвии, приветствуя присутствующих по случаю 105-го дня рождения страны.
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