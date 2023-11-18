Президент: мы должны воспрять духом и сделать Латвию лучше

Он процитировал слова актера Эвалдса Вальтерса о том, что латвийская нация подобна крошечной горстке зерна, но не шелухи, и подчеркнул, что каждое крошечное зернышко способно создать что-то большое и долговечное, где бы оно ни приземлилось в мире.

В свою речь Ринкевич включил также цитату из речи второго президента Латвии Густава Земгалса по случаю десятой годовщины провозглашения Латвии 18 ноября 1928 года. Тогда Земгалс говорил, что перед нами стоят большие, важные задачи как во внутренней, так и во внешней жизни страны, и "это великое чувство труда и долга должно уменьшить разногласия и антагонизмы во внутренней жизни страны между гражданами и между политическими партиями".

"Похоже, ничего не изменилось, но, честно говоря, изменилось все", - признался президент, начав излагать мысль о том, что страна - это дом, который совместными усилиями надо содержать в порядке, каждому вкладывая собственные усилия, чтобы жить в красивой, опрятной и комфортной среде.