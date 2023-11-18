Видео ⟩ Не только снаружи, но и изнутри: семьи с детьми знакомятся с военной техникой

Во время прошедшего в субботу парада со стороны военную технику мог увидеть каждый. Однако поближе познакомиться с различной военной техникой можно было в Рижском пассажирском порту, сообщает передача Dienas ziņas Латвийского телевидения.
В субботу, 18 ноября, в Рижском свободном порту все заинтересованные могли вблизи исследовать гаубицы, бронемашины, корабли и другую технику Национальных вооруженных сил и сил союзников. Особенно интересной эта возможность была для детей, так как можно было забраться внутрь и осмотреть военную технику изнутри.
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