Сб, 18.11.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ Не только снаружи, но и изнутри: семьи с детьми знакомятся с военной техникой

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Дети в военной технике
Дети в военной технике Фото: Ekrānšāviņš

Во время прошедшего в субботу парада со стороны военную технику мог увидеть каждый. Однако поближе познакомиться с различной военной техникой можно было в Рижском пассажирском порту, сообщает передача Dienas ziņas Латвийского телевидения.

В субботу, 18 ноября, в Рижском свободном порту все заинтересованные могли вблизи исследовать гаубицы, бронемашины, корабли и другую технику Национальных вооруженных сил и сил союзников. Особенно интересной эта возможность была для детей, так как можно было забраться внутрь и осмотреть военную технику изнутри.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх