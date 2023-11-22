Почему от красного вина болит голова? У ученых появилась новая гипотеза

Но другие специалисты не спешат хвалить дешевое вино по сравнению с дорогим.

Профессор Роджер Кордер, эксперт в области экспериментальной терапии из Лондонского университета королевы Марии, обратил внимание Би-би-си на то, что при производстве многих недорогих вин для широкого потребления используются добавки, которые тоже могут вызывать головную боль.

Речь идет о пектиназах, которые ускоряют процесс виноделия, а также о консерванте под названием диметилдикарбонат. Профессор Кордер отмечает, что продуктом их распада является метанол, и призывает провести соответствующие научные исследования.

Другие предположения

Помимо гипотезы о влиянии кверцетина, существует еще несколько теорий о том, почему у некоторых людей начинает болеть голова уже через полчаса после даже небольшого бокала вина.

Есть предположение, что дело в сульфитах — консервантах, продлевающих срок хранения вина. Но их содержание обычно выше в сладких белых винах, чем в красных.

При аллергии на сульфиты таких вин действительно следует избегать, но доказательств того, что именно сульфиты виноваты в головных болях, существует мало.

Другой возможный виновник головных болей — гистамин. Этот ингредиент как раз чаще встречается в красном вине, а не в белом или розовом.