Начат сбор подписей за проведение алкотестов для депутатов Сейма

Представителем инициативы является Артур Терешкович. Он считает, что избиратели должны быть уверены в адекватности депутатов при принятии решений, особенно во время пленарных заседаний. Также нужно снизить риск того, что законодательство Латвии находится в руках людей, зависимых от алкоголя.

Терешкович призывает разработать и ввести правила и процедуры тестирования депутатов на алкоголь. Желательно, чтобы такие тесты проводились каждый рабочий день, а в дни пленарных заседаний они должны быть обязательными. Необходимо также предусмотреть наказание за появление депутатов Сейма на работе в состоянии алкогольного опьянения.

По мнению Терешковича, это, с одной стороны, даст обществу уверенность в адекватности парламентариев при принятии важных для страны решений. Слухи и подозрения в неадекватном состоянии депутатов в рабочее время подрывают доверие общества и репутацию парламента. С другой стороны, Сейм таким образом подаст пример обществу, показав, что нетерпимость к алкоголю в рабочее время является нормой.