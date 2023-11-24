Благотворительный енотик поможет пополнить "Шкатулку мужества" Детской больницы

Заботясь о благополучии своих маленьких пациентов, Фонд Детской больницы собирает и пополняет "Шкатулки мужества". Их содержимое (обычно это игрушки, раскраски, канцелярские принадлежности и т.п.) помогает детям снизить стресс и решиться на пугающие медицинские манипуляции, такие как забор крови, пункция, сонография или рентген и т.п. Малыш выбирает понравившуюся вещицу и до или после процедуры получает ее. "Дети и их семьи, сталкиваясь с больничной обстановкой и предстоящими процедурами, часто чувствуют себя тревожно, даже если предстоящая медицинская манипуляция небольшая и безболезненная. Тревога может быть настолько сильной, что убедить ребенка пойти на процедуру кажется невозможным - это еще больше усиливает его страх, а также создает ощущение бессилия и у родителей.