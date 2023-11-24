Благотворительный енотик поможет пополнить "Шкатулку мужества" Детской больницы

Покупатели Lidl в канун Рождества могут принять участие в программе Детской клинической университетской больницы "Шкатулка мужества", приобретя специальный благотворительный талисман этого года - мягкого игрушечного енотика. 2 евро с каждой купленной игрушки будут пожертвованы проекту "Шкатулка мужества" Детской клинической университетской больницы, который уже несколько лет в Латвии реализует Фонд Детской больницы.
В "Шкатулках мужества" юные пациенты найдут игрушки, которые придадут им смелости при прохождении медицинских процедур.
В этом году по всей Европе главным героем рождественского клипа Lidl стал енотик, который возвращает маленькому мальчику рождественскую радость и потерянную игрушку. В трогательной рекламе храбрый енот доказывает, что даже небольшие добрые дела помогают нам всем ощутить великое чудо Рождества.
"Попасть в больницу - это большое испытание для каждого ребенка, поэтому мы заботимся о том, чтобы ребенок и его родители чувствовали себя в больнице максимально комфортно. Это было бы невозможно без поддержки и участия благотворителей, ведь если дома ребенок может годами играть одной игрушкой или пользоваться одним стулом, то в больнице, где ежедневно получают помощь сотни детей, вещи быстро изнашиваются и "Шкатулки мужества" быстро пустеют. Поэтому необходимо участие многих добрых людей, чтобы Детская больница была не только медицинским учреждением, но и теплым и дружелюбным к детям местом", - говорит руководитель Фонда Детской больницы Лиене Дамбиня.
"В преддверии Рождества нет ничего более волшебного, чем радость в глазах ребенка, когда он получает подарок. И больно от того, что многим детям в эти светлые дни приходится сталкиваться с тяжелыми медицинскими процедурами. Поэтому мы все вместе можем сделать этот маленький жест доброй воли - купить игрушку, чтобы помочь маленьким пациентам BKUS преодолевать свои страхи и быстрее выздороветь", - говорит руководитель по Корпоративной социальной ответственности Lidl Latvija Антра Бирзуле.
О "Шкатулке мужества"
Заботясь о благополучии своих маленьких пациентов, Фонд Детской больницы собирает и пополняет "Шкатулки мужества". Их содержимое (обычно это игрушки, раскраски, канцелярские принадлежности и т.п.) помогает детям снизить стресс и решиться на пугающие медицинские манипуляции, такие как забор крови, пункция, сонография или рентген и т.п. Малыш выбирает понравившуюся вещицу и до или после процедуры получает ее. "Дети и их семьи, сталкиваясь с больничной обстановкой и предстоящими процедурами, часто чувствуют себя тревожно, даже если предстоящая медицинская манипуляция небольшая и безболезненная. Тревога может быть настолько сильной, что убедить ребенка пойти на процедуру кажется невозможным - это еще больше усиливает его страх, а также создает ощущение бессилия и у родителей.
В этой ситуации "Шкатулка Мужества" становится незаменимым помощником. Когда ребенку предлагают выбрать небольшую игрушку до или после процедуры, это отвлекает его внимание от возможного дискомфорта и боли. В результате стресс снижается, и ребенок начинает ассоциировать больницу со средой, которой не следует бояться", - рассказала Занда Пучука, главный врач отделения неотложной медицинской помощи и наблюдения.
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