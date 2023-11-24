В регионах привлекается все больше работников из третьих стран

ООО Avoti - одно из самых современных деревообрабатывающих предприятий в Балтии. В последние годы все чаще рабочую силу оно привлекает из-за границы. В настоящее время в компании работают 404 сотрудника, 49 из которых - выходцы из третьих стран.

"Мы с самого начала начали работать с украинцами, но для большинства украинцев Латвия является транзитным пунктом, чтобы затем [ехать] в Европу. На данный момент есть также сотрудники из Индонезии", - сказал Улдис Мисиньш, председатель правления Avoti.

"При царе сюда ехали, при СССР ехали, в свободной Латвии ехали. Если мы хотим развивать и расширять производство, нужно импортировать рабочую силу", - добавил он.

"В данный момент коллектив Smiltenes piens укомплектован, мы обходимся местными ресурсами. Мы, конечно, воспользовались помощью украинских беженцев, и они тоже работали у нас. К счастью, нехватка сотрудников сейчас не очень болезненная - около пяти вакансий", - рассказал председатель совета Smiltenes piens Арманд Ковалдин.