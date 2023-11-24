В регионах привлекается все больше работников из третьих стран

Доступность рабочей силы в регионах снижается, поэтому привлекается все больше работников из третьих стран. Это осложняет жизнь работодателям, поскольку бюрократическое бремя велико, но демографическая кривая падает так быстро, что квалифицированный работник теперь на вес золота. Кроме того, предприниматели все чаще думают об автоматизации труда, пишет LSM.lv.
ООО Avoti - одно из самых современных деревообрабатывающих предприятий в Балтии. В последние годы все чаще рабочую силу оно привлекает из-за границы. В настоящее время в компании работают 404 сотрудника, 49 из которых - выходцы из третьих стран.
"Мы с самого начала начали работать с украинцами, но для большинства украинцев Латвия является транзитным пунктом, чтобы затем [ехать] в Европу. На данный момент есть также сотрудники из Индонезии", - сказал Улдис Мисиньш, председатель правления Avoti.
"При царе сюда ехали, при СССР ехали, в свободной Латвии ехали. Если мы хотим развивать и расширять производство, нужно импортировать рабочую силу", - добавил он.
"В данный момент коллектив Smiltenes piens укомплектован, мы обходимся местными ресурсами. Мы, конечно, воспользовались помощью украинских беженцев, и они тоже работали у нас. К счастью, нехватка сотрудников сейчас не очень болезненная - около пяти вакансий", - рассказал председатель совета Smiltenes piens Арманд Ковалдин.
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