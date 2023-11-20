Из каких стран Латвия приглашает больше всего сотрудников? Отвечает эксперт

Например, среди тенденций Ласа назвала обеспечение удаленной работы и гибкого рабочего графика, создание более инклюзивной рабочей среды и команд, инвестиции в благополучие сотрудников и развитие профессиональных навыков, а также тот факт, что в сфере управления персоналом все чаще используются данные и аналитика, которые позволяют получить представление о поведении сотрудников, их производительности и удовлетворенности.

Ласа сообщила, что на данный момент через Deel трудовые договоры в Латвии подписали более 600 местных и иностранных работников. В этом году, несмотря на экономические проблемы, среди латвийских предприятий, пользующихся услугами Deel, наблюдается рост на 35%, и компания прогнозирует, что тенденция роста сохранится и в 2024 году.

Deel - это международная HR-платформа, которая помогает компаниям упростить все аспекты управления международным персоналом. Deel работает со штатными сотрудниками более чем в 150 странах мира согласно требованиям местного законодательства.

По данным Firmas.lv, Deel в Латвии представляет компания SIA Deel Latvia, зарегистрированная в июле 2021 года. Уставный капитал компании составляет 2800 евро, а единственным владельцем является компания Deel, зарегистрированная в США.