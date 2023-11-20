Из каких стран Латвия приглашает больше всего сотрудников? Отвечает эксперт

Спрос на иностранных работников в Латвии продолжает расти, говорит руководитель направления расширения платформы Deel в Центральной и Восточной Европе Лина Ласа.
Как заявила представитель Deel, в этом году количество латвийских компаний, использующих международную платформу управления персоналом Deel, выросло на 35%, а количество иностранных работников, трудоустроенных удаленно латвийскими компаниями, увеличилось более чем вдвое.
Среди наиболее популярных стран, из которых латвийские компании нанимают сотрудников, Ласа назвала Египет, Македонию, Грузию, Эстонию, Литву, Германию, Испанию, Италию, Филиппины и Азербайджан. В свою очередь, наиболее популярными секторами, в которых латвийские компании нанимают иностранцев, оказались разработка компьютерного программного обеспечения, информационные технологии и услуги, маркетинг и реклама, косметика, финансовые услуги, дизайн, развлечения, а также сектор автомобильного транспорта.
По словам Ласы, наиболее популярными секторами, в которых латвийских сотрудников нанимают иностранные компании, являются разработка компьютерного программного обеспечения, информационные технологии и услуги, финансовые услуги, разработка компьютерных игр, управление персоналом, индустрия маркетинга и рекламы, интернет-СМИ, программирование, а также сфера безопасности.
Отвечая на вопрос о текущих событиях в отрасли управления персоналом, Ласа сказала, что Deel в целом заметил пять общих тенденций, и, хотя они меняются в зависимости от региона, отрасли и размера компании, она ожидает, что латвийские компании также последуют им.
Например, среди тенденций Ласа назвала обеспечение удаленной работы и гибкого рабочего графика, создание более инклюзивной рабочей среды и команд, инвестиции в благополучие сотрудников и развитие профессиональных навыков, а также тот факт, что в сфере управления персоналом все чаще используются данные и аналитика, которые позволяют получить представление о поведении сотрудников, их производительности и удовлетворенности.
Ласа сообщила, что на данный момент через Deel трудовые договоры в Латвии подписали более 600 местных и иностранных работников. В этом году, несмотря на экономические проблемы, среди латвийских предприятий, пользующихся услугами Deel, наблюдается рост на 35%, и компания прогнозирует, что тенденция роста сохранится и в 2024 году.
Deel - это международная HR-платформа, которая помогает компаниям упростить все аспекты управления международным персоналом. Deel работает со штатными сотрудниками более чем в 150 странах мира согласно требованиям местного законодательства.
По данным Firmas.lv, Deel в Латвии представляет компания SIA Deel Latvia, зарегистрированная в июле 2021 года. Уставный капитал компании составляет 2800 евро, а единственным владельцем является компания Deel, зарегистрированная в США.
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