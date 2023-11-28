IKEA в Балтии выделяет более миллиона евро на борьбу с домашним насилием

По словам Филиповой, начатая в 2020 году социальная инициатива является стратегическим обязательством, включенным в бизнес-стратегию предприятия в странах Балтии в качестве долгосрочного социального направления для улучшения жизни дома. Инвестирование происходит в трех направлениях: мероприятия по привлечению внимания к проблеме, переоборудование кризисных центров, содействие вовлеченности работников, в том числе поддержка внутри предприятия, образовательные мероприятия, бесплатная помощь психолога и добровольное участие работников в обновлении кризисных центров.

Обновление кризисных центров

За три года с момента запуска инициативы в странах Балтии обновлены четыре кризисных центра - в целом около 900 квадратных метров помещений. В Латвии обновлено около 300 м2 помещений – закончено обновление кризисного центра Mīlgrāvis, в 2023 году началось обновление кризисного центра Burtnieks.

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"Семьи, столкнувшиеся с домашним насилием, могут получить помощь, поддержку и приют в кризисном центре. Обновляя помещения центра, мы хотим привнести уют, потому что верим, что домашняя обстановка поможет женщинам и детям. После обновления приятно смотреть на реакцию детей - для многих из них подобный интерьер в новинку", – говорит Филипова.

Помимо улучшения условий в кризисном центре, эта инициатива является побуждением к культуре волонтерства. Каждый год множество работников IKEA участвуют в обновлении центров, и, собирая своими руками мебель для постояльцев, они начинают лучше понимать проблему и важность работы кризисных центров.

В последующие 5 лет IKEA планирует обновить другие кризисные центры в стране, а также уже в январе начнутся общественные образовательные мероприятия и мероприятия для работников IKEA. Инициатива "Откройте глаза на насилие" проводится и в других странах Балтии.