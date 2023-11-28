IKEA в Балтии выделяет более миллиона евро на борьбу с домашним насилием

IKEA объявила о своем решении выделить в ближайшие пять лет более миллиона евро на борьбу с домашним насилием в странах Балтии, расширяя свои обязательства по программе социальной ответственности. В рамках инициативы "Откройте глаза на насилие" IKEA продолжит обновлять помещения кризисных центров, привлекая внимание к этой проблеме во всех странах Балтии.
"Почему частная компания борется с домашним насилием? Потому что мы хотим улучшить повседневную жизнь людей дома и не можем оставаться в стороне, когда дом для многих не является безопасным местом.
Статистика показывает, что каждая третья женщина хотя бы раз в жизни сталкивалась с насилием в партнерских отношениях.
Систематическое отсутствие равноправия и несоблюдение прав человека остается системным риском для отдельных лиц и сообществ, и такие социальные проблемы не должны быть проблемой одного человека – это ответственность общества в целом. Именно поэтому мы хотим стать ещё одним голосом, который говорит о домашнем насилии, помогая неправительственным организациям", - говорит Инга Филипова, руководитель розничной торговли IKEA в Балтии.
Как показывают данные недавнего опроса, проведенного в рамках инициативы "Откройте глаза на насилие", 67% респондентов в Латвии считают, что борьба с домашним насилием - это ответственность всего общества. На вопрос, должны ли частные предприятия привлекать внимание к этой теме, 39% ответили утвердительно, примерно столько же респондентов не имеют конкретного мнения на этот счёт и только 17% ответили отрицательно.
По словам Филиповой, начатая в 2020 году социальная инициатива является стратегическим обязательством, включенным в бизнес-стратегию предприятия в странах Балтии в качестве долгосрочного социального направления для улучшения жизни дома. Инвестирование происходит в трех направлениях: мероприятия по привлечению внимания к проблеме, переоборудование кризисных центров, содействие вовлеченности работников, в том числе поддержка внутри предприятия, образовательные мероприятия, бесплатная помощь психолога и добровольное участие работников в обновлении кризисных центров.
Обновление кризисных центров
За три года с момента запуска инициативы в странах Балтии обновлены четыре кризисных центра - в целом около 900 квадратных метров помещений. В Латвии обновлено около 300 м2 помещений – закончено обновление кризисного центра Mīlgrāvis, в 2023 году началось обновление кризисного центра Burtnieks.
"Семьи, столкнувшиеся с домашним насилием, могут получить помощь, поддержку и приют в кризисном центре. Обновляя помещения центра, мы хотим привнести уют, потому что верим, что домашняя обстановка поможет женщинам и детям. После обновления приятно смотреть на реакцию детей - для многих из них подобный интерьер в новинку", – говорит Филипова.
Помимо улучшения условий в кризисном центре, эта инициатива является побуждением к культуре волонтерства. Каждый год множество работников IKEA участвуют в обновлении центров, и, собирая своими руками мебель для постояльцев, они начинают лучше понимать проблему и важность работы кризисных центров.
В последующие 5 лет IKEA планирует обновить другие кризисные центры в стране, а также уже в январе начнутся общественные образовательные мероприятия и мероприятия для работников IKEA. Инициатива "Откройте глаза на насилие" проводится и в других странах Балтии.
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