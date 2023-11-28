Безуглая против Залужного. Что означает атака депутата на главкома ВСУ

В Офисе президента на просьбу Би-би-си о комментарии ответили отказом.

Как свои действия объясняет Безуглая

Марьяна Безуглая в интервью Украинской службе Би-би-си сказала, что, несмотря на волну возмущения, которую вызвали ее посты в соцсетях, не считает их ошибкой.

«Это не ошибка. Это — часть айсберга всей той правды, что происходит, и непосредственным свидетелем которой я являюсь. Это я еще очень деликатно сказала. Мы сейчас — на распутье, и я взвалила на себя эту ношу», — сказала Безуглая.

Она отрицает, что согласовывала свои заявления с Офисом президента или делала их в интересах президента Зеленского.

«Можно сказать, что меня прорвало. И это не из-за всех этих теорий, будто я тестирую реакцию общества, — говорит депутат. — Я сама генерирую себе тезисы. Конечно, в коммуникации со своей командой, но мне часто приходится настаивать на определенных моментах. Потому что так вышло, что из нардепов никто так глубоко не погружался в то, что происходит в ВСУ».

По ее словам, она долго пыталась непублично решить проблемы украинской армии, но не встретила конструктивного взаимодействия со стороны генштаба.