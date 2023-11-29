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Видео ⟩ "Нога стала как у слона": казалось бы, простая операция превратила многодетную мать в калеку

Kuuuurija rus.postimees.ee
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В сегодняшнем выпуске Kuuuurija мы узнаем, как в Эстонии простая операция на ноге превратила 42-летнюю мать пятерых детей в инвалида, пишет Rus.Postimees.

 История Дианы началась 30 лет назад, когда в детстве с ней произошел несчастный случай: "Мне было около 13 лет, когда моя левая нога угодила в спицы велосипеда, а родители не повели меня к врачу. Кости срослись сами по себе, и чем старше я становилась, тем сильнее это стало ощущаться и причинять боль".

До операции Диана работала специалистом по охране окружающей среды в сфере строительства. Кроме того, она занималась организацией свадеб и мероприятий в сточном ночном клубе. Иногда во время работы у нее побаливала нога, но до определенного времени это ей особо не мешало. "Нога распухала, если долго ходила в узкой обуви", – говорит Диана.

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