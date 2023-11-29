В Украине при взрыве мины погиб уже седьмой российский генерал

Первые сообщения о смерти Завадского появились в закрытых чатах Московского общевойскового командного училища вечером 28 ноября. Об этом сообщил один из выпускников школы. В 14:30 по московскому времени генерал подорвался на мине, находясь в зоне боевых действий. Первым СМИ, сообщившим о смерти генерала Завадского, стал белорусский сайт Gusar.by.

29 ноября "информагентство" "Новороссия", основанное компанией "Царьград Медиа" православного олигарха Константина Малафеева, сообщило, что генерал-майор Завадский погиб под Изюмом в Харьковской области. По другим данным, Завадский скончался возле села Крынка Херсонской области, где российская армия в последние недели пыталась бороться с заставами украинской армии на левом берегу Днепра. Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" утверждает, что генерал-майор погиб в тылу, "в отдалении от линии боевого столкновения".

Новость о смерти Завадского также появилась в сети "ВКонтакте" в группе Московского высшего общевойскового командного училища "Кремль", куда входят выпускники Школы высшего объединенного командования Вооруженных Сил в Москве.

"Важные истории" отмечают, что смерть Завадского - уже 12-й случай гибели высших военных офицеров на войне против Украины, а сам Завадский - седьмым генералом, погибшим с начала российского вторжения.