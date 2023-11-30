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В связи со сложной операцией больница Страдиня призывает отозваться доноров крови

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Больница Страдиня
Больница Страдиня Фото: Evija Trifanova/LETA

Клиническая университетская больница имени Паула Страдиня срочно призывает отозваться доноров групп крови 0- и B-, говорится в сообщении больницы в социальных сетях.

В связи со сложной операцией в Клинической университетской больнице имени Паула Страдиня очень высока потребность в компонентах крови, а запасы крови Государственного центра донорства крови быстро заканчиваются, сообщает больница.

Больница приглашает доноров, оценив состояние своего здоровья, прийти в любой пункт сдачи крови, чтобы помочь спасти жизнь.

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