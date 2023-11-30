В связи со сложной операцией больница Страдиня призывает отозваться доноров крови

Клиническая университетская больница имени Паула Страдиня срочно призывает отозваться доноров групп крови 0- и B-, говорится в сообщении больницы в социальных сетях.
В связи со сложной операцией в Клинической университетской больнице имени Паула Страдиня очень высока потребность в компонентах крови, а запасы крови Государственного центра донорства крови быстро заканчиваются, сообщает больница.
Saistībā ar smagu operāciju mūsu slimnīcā, ir ļoti liela nepieciešamība pēc asins komponentēm un @AsinsDonori krājumi strauji izsīkst.— Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca (@Stradina_slimn) November 30, 2023
Aicinām donorus, izvērtējot savu veselības stāvokli, doties uz jebkuru ziedošanas punktu, lai palīdzētu glābt dzīvību: https://t.co/yjnHCe7Tew pic.twitter.com/iDQqZpnLFy
Больница приглашает доноров, оценив состояние своего здоровья, прийти в любой пункт сдачи крови, чтобы помочь спасти жизнь.
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