В связи со сложной операцией больница Страдиня призывает отозваться доноров крови

В связи со сложной операцией в Клинической университетской больнице имени Паула Страдиня очень высока потребность в компонентах крови, а запасы крови Государственного центра донорства крови быстро заканчиваются, сообщает больница.

Saistībā ar smagu operāciju mūsu slimnīcā, ir ļoti liela nepieciešamība pēc asins komponentēm un @AsinsDonori krājumi strauji izsīkst.

Aicinām donorus, izvērtējot savu veselības stāvokli, doties uz jebkuru ziedošanas punktu, lai palīdzētu glābt dzīvību: https://t.co/yjnHCe7Tew pic.twitter.com/iDQqZpnLFy — Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca (@Stradina_slimn) November 30, 2023

Больница приглашает доноров, оценив состояние своего здоровья, прийти в любой пункт сдачи крови, чтобы помочь спасти жизнь.