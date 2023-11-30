Силиня: в коммуникации госуправления не было больших провалов

В стратегической коммуникации государства не было больших провалов, и специалисты государственного управления смогли правильно построить коммуникацию как в повседневных, так и в кризисных ситуациях, заявила на открытии конференции "Стратегическая коммуникация для более безопасного завтрашнего дня" премьер-министр Эвика Силиня.
Премьер-министр подчеркнула, что главный вызов в борьбе за умы людей бросает "восточный сосед".
"Мы живем в постоянной войне за умы наших жителей. Тот нарратив, который исходит от восточного соседа, повлиял на наше общество и породил двухслойное мышление. Вы смогли показать, что это двухслойное мышление нужно прекратить и научиться различать, что - правда, а что - нет", - сказала Силиня.
Она также подчеркнула, что крупнейшим ресурсом страны является человек, а специалисты госуправления по коммуникации формируют нарративы общества и могут транслировать мысль о том, что Латвия - хорошее государство.
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