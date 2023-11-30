Силиня: в коммуникации госуправления не было больших провалов

"Мы живем в постоянной войне за умы наших жителей. Тот нарратив, который исходит от восточного соседа, повлиял на наше общество и породил двухслойное мышление. Вы смогли показать, что это двухслойное мышление нужно прекратить и научиться различать, что - правда, а что - нет", - сказала Силиня.