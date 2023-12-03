Виталий Кличко: Залужный сказал правду о патовой ситуации в войне

Говоря о неготовности Германии поставлять ракеты Taurus, Виталий Кличко заявил, что это - "отговорки". "Но что касается систем ПВО, мы получили многое и очень благодарны", - добавил он.

В конце марта 2022 года председатель Евросовета Шарль Мишель заявил: "Наша цель - поставить Украине один миллион снарядов в течение следующих 12 месяцев. Эта совместная инициатива ЕС является важным новым шагом на пути к действительно европейской обороне". Чтобы обеспечить поставки боеприпасов для ВСУ, Евросоюз инвестировал 2 млрд евро из Европейского фонда мира. К сегодняшнему дню из запасов стран ЕС в Украину уже поступили не менее 300 тысяч единиц боеприпасов.

Кличко о Зеленском

Отвечая на вопрос, нет ли у него самого президентских амбиций, мэр Киева заявил, что считает неразумным говорить об этом в то время, когда его страна борется за существование. При этом Кличко отметил, что его не удивляет падение популярности действующего главы государства - Владимира Зеленского.

"Люди видят, кто эффективен, а кто нет. Были и есть многочисленные ожидания. Зеленский заплатит за ошибки, которые он совершил", - пояснил собеседник издания 20 Minuten. Уточняя по просьбе журналистки, о каких именно ошибках Зеленского он говорит, Кличко указал: "Люди задаются вопросами, почему мы не были лучше подготовлены к этой войне. Почему Зеленский до последнего отрицал, что до нее дойдет. Или почему оказалось возможным, что россияне так быстро дошли до Киева".

"И все же: сегодня президент имеет важную функцию, и мы должны поддерживать его до окончания войны, - подчеркнул Виталий Кличко. - Но в конце войны каждый политик ответит за свои успехи и провалы".