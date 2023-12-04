Фото ⟩ Премьера спектакля "Визит старой дамы" на сцене Театра Чехова

Индра Рога, отвечая на вопрос об актуальности этого материала, указывает на то, что пьеса поднимает множество вопросов, которые, вызывают ассоциации и с сегодняшним днем; режиссер добавляет, что возникает ощущение, будто мы, в каком-то смысле, находимся там же, где был сам Дюрренматт, когда писал свою пьесу, и сталкиваемся с теми же вопросами.

Галерея: премьера спектакля "Визит старой дамы"

Театр Чехова называет постановку "Визит старой дамы" трагической комедией, главную роль исполняет Дана Бйорк, а ее ключевым партнером стал Родион Кузьмин, играющий Альфреда Илла. На сцене к актерам Театра Чехова присоединились приглашенные исполнители: актер Мартиньш Упениекс, артист цирка Мариано Кронопио, певица Эвилена Протекторе, художница Хонге Чжан (Мэри Жанг), и несколько студентов Латвийской академии культуры – будущих актеров.

Спектакль "Визит старой дамы" Фото: Martins_Vilkarsis/ пресс-фото

Спектакль "Визит старой дамы" предложит еще одну трактовку заявленной Театром Чехова темы сезона: "власть". Это история о неизбежности воздаяния, о власти, которую дает обществу анонимность и о причудливых формах любви. Режиссер Индра Рога пригласила принять участие в этом проекте сценографа Мартиньша Вилкарсиса, художника по костюмам Анну Хейнрихсоне, хореографа Ингу Раудингу, художника по свету Оскарса Паулиньша и композитора Карлиса Лациса, который написал оригинальную музыку для этой постановки. Все песни исполняют сами актеры.

Спектакль "Визит старой дамы" Фото: Martins_Vilkarsis/ пресс-фото

Постановка "Визит старой дамы" предназначена для зрителей старше 16 лет; спектакль идет на русском языке, зрителям будут предложены титры на латышском и английском языках.

Театр Чехова приглашает покупать билеты на спектакли вовремя, ведь в предпраздничные и праздничные дни спрос на билеты очень высок. Билеты на спектакль можно приобрести на сайте bilesuserviss.lv или в кассе театра по адресу: улица Калкю, 16.

Ближайшие показы спектакля "Визит старой дамы": 02.12., 03.12., 07.12., 08.12., 12.01., 13.01., 16.02.

Галерея: спектакль "Визит старой дамы"