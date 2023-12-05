Правительство утвердило начало года и каникул в 2024/2025 учебном году

2024/2025 учебный год начнется 1 сентября. 1-8-е классы и 10-11-е классы заканчивают учебный год 30 мая 2025 года, для учащихся 9-х классов учебный год завершится 13 июня 2025 года, а для учащихся 12-х классов - 20 июня 2025 года.

Первый семестр обучения продлится до 20 декабря 2024 года, второй семестр начнется 6 января 2025 года.

Осенние каникулы пройдут с 21 по 27 октября 2024 года, зимние каникулы - с 23 декабря 2024 года по 5 января 2025 года, весенние каникулы - с 10 по 16 марта 2025 года.

В учебных заведениях пока постоянно решают вопрос о неделе дополнительных каникул для первоклассников.

Если в течение года возникнут ситуации, которые невозможно предсказать заранее и из-за которых нельзя будет проводить учебный процесс в течение как минимум одной недели, директор школы, по согласованию, может принять решение о продлении учебного года для учащихся с 1-го по 8-й классы и для учеников 10-11-х классов.

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