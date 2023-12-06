В Луганске в автомобиле взорван очередной пособник оккупационного режима

В центре оккупированного Россией Луганска в результате взрыва заминированного автомобиля был ликвидирован очередной коллаборационист, пишет "Украинская правда".
Во взорванной машине находился "депутат народного совета" так называемой "Луганской народной республики" Олег Попов.
По информации источников в структурах безопасности Украины, взрыв организовала Служба безопасности Украины (СБУ).
Перед тем, как стать так называемым депутатом, Попов руководил финансируемыми Москвой вооруженными бандами на востоке Украины, он обвинялся в убийствах граждан Украины.
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