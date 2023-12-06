Эстония готовится останавливать корабли вне своих территориальных вод

Эстония готовится усилить контроль в так называемой "прилежащей зоне" в Балтийском море. Соответствующий законопроект в настоящее время разрабатывается в Министерстве обороны, сообщает ERR.

Прилежащая зона - часть морского пространства, прилегающая к территориальным водам, в котором прибрежное государство может осуществлять контроль. Территориальные воды – это зона, которая заканчивается на расстоянии в 12 морских миль (22,2 километра) от берега. Прилежащая зона - это еще 12 морских миль от границы территориальных вод.

Эстония и Латвия - единственные страны, которые до сих пор не оформили законодательно возможности по контролю в прилежащей зоне, хотя Конвенция ООН по морскому праву позволяет это.

"Таможня, налоги, иммиграция, санитарная сфера. И, кроме того, защита объектов, представляющих историческую ценность", - перечисляет глава юридического отдела Министерства обороны Лаури Крийса сферы регулирования, которые могут стать доступны Эстонии на расстоянии до 44 километров от берега, то есть фактически до середины Финского залива.

Прилежащая зона не предназначена для защиты подводной инфраструктуры, уточнил в свою очередь преподаватель юридического факультета Тартуского университета Александр Лотт.