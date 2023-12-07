Журнал: экс-политик Гобземс подал в суд на мать своих детей

Скандальный экс-политик Алдис Гобземс продолжает публично разбираться с разногласиями в своей семье. Как выяснил журнал Kas Jauns, на минувшей неделе в Рижском окружном суде было назначено судебное заседание, на котором рассматривался иск Алдиса Гобземса к бывшей жене и матери его детей Кристе Гобземе и подруге Кристы - Алисе Индриксоне.
Несмотря на то, что после развода бывшие супруги пообещали быть любящими родителями своим двоим детям, этим летом Гобземс продемонстрировал совершенно иную картину. Он был очень активен в социальных сетях, публично полоща в эфире грязное белье своей семьи.
Он неоднократно нелестно отзывался о бывшей жене, обвиняя ее в алкоголизме и любовных связях с другим мужчиной. Благодаря неутомимому экс-политику общественность могла следить в соцсетях за нюансами его семейной жизни, как за увлекательным мексиканским сериалом.
В конце июля Гобземс даже заявил, что бывшая жена хотела похитить его детей в Испании.
Летом Гобземс также рассказал, что они с Кристой заключили нотариально заверенное соглашение о том, что дети находятся под его полной опекой, а также указал, что Кристе придется не только платить алименты, но и передать детям дом, который он отписал бывшей жене после развода. Также ей придется подарить детям коллекцию картин, которую она "присвоила".
Гобземс и раньше угрожал судебными разбирательствами, и сейчас идет один из таких процессов.
Гобземс выдвинул иск против Кристы Гобземе и Алисы Индриксоне с требованием "признать договоры займа и ипотеки симулятивными сделками и отменить их".
Kas Jauns пишет, что, скорее всего, речь идет о доме, который Гобземс подарил бывшей жене, поскольку уже несколько месяцев назад он рассказывал в соцсетях о подруге Кристы (Алисе), которая посоветовала ей продать дом, тем самым, по его мнению, "отняв его у своих детей".
Кроме того, в этом доме живет мать Алдиса.
В начале октября Гобземс посвятил Алисе Индриксоне пост в соцсети, пообещав свести счеты.
Уже сообщалось, что Алдис Гобземс и Криста Мурниеце поженились летом 2015 года. Менее чем через месяц после свадьбы пара заключила брачный договор о разделе всего имущества. Два с половиной года назад пара объявила, что приняла решение развестись.
Когда Гобземс потерпел поражение на выборах в 14-й Сейм, он покинул не только основанную им партию, но и Латвию, переехав с детьми в Испанию, где, насколько известно, живет до сих пор.
Подробности читайте в выпуске Kas Jauns от 5 декабря.
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