Журнал: экс-политик Гобземс подал в суд на мать своих детей

Несмотря на то, что после развода бывшие супруги пообещали быть любящими родителями своим двоим детям, этим летом Гобземс продемонстрировал совершенно иную картину. Он был очень активен в социальных сетях, публично полоща в эфире грязное белье своей семьи.

Он неоднократно нелестно отзывался о бывшей жене, обвиняя ее в алкоголизме и любовных связях с другим мужчиной. Благодаря неутомимому экс-политику общественность могла следить в соцсетях за нюансами его семейной жизни, как за увлекательным мексиканским сериалом.

В конце июля Гобземс даже заявил, что бывшая жена хотела похитить его детей в Испании.

Летом Гобземс также рассказал, что они с Кристой заключили нотариально заверенное соглашение о том, что дети находятся под его полной опекой, а также указал, что Кристе придется не только платить алименты, но и передать детям дом, который он отписал бывшей жене после развода. Также ей придется подарить детям коллекцию картин, которую она "присвоила".