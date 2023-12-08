Ведущая новостей в прямом эфире ловко ответила на критику ее внешности

Ведущая Global News Лесли Хортон перед трансляцией получила электронное письмо от зрителя: после просмотра выпуска новостей, который она вела ранее в тот же день, зритель написал: "Поздравляю с беременностью. Если вы собираетесь носить старые штаны водителя автобуса, вы можете ожидать подобных писем".

Это был не первый раз, когда Хортон получила электронное письмо от этого конкретного отправителя. Ранее он отправил несколько сообщений "с намерением унизить и причинить ей боль", рассказала диктор.

Чаша терпения Хортон была переполнена, и она решила ответить в прямом эфире: "Спасибо, нет, я не беременна. В прошлом году я потеряла матку из-за рака. И вот как выглядят женщины моего возраста, так что, если вас это задевает, мне вас жаль. Подумайте об электронных письмах, которые вы отправляете".

59-летняя ведущая тогда пояснила, что не собиралась резко отвечать, но эти слова вырвались сами собой. "Может быть, я устала от того, что с женщинами-дикторами и с женщинами в целом обращаются подобным образом. И я бы сказала, что это действует на нервы. Это неправильно, и это нужно прекратить".

Зрители канала выразили поддержку женщине и похвалили ее за то, что она постояла и за себя, и за других женщин.

Global News Calgary traffic reporter @global_leslie responds to an email criticising her choice of clothes. #yyc pic.twitter.com/r9Od0hKbn0 — Global Calgary (@GlobalCalgary) December 5, 2023

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