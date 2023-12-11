Три неотложки на обочине дороги в ночи: трогательная история преждевременных родов

Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) в социальной сети Facebook опубликовала историю, в которой трогательно описано появление на свет одного ребенка. Приводим перевод этого текста.
"Дорога освещена дальним светом, как зеркало. Вот насколько основательно подморозило в ту ночь. Автомобилистов было не так много, но те, кому тоже нужно было куда-то ехать в три часа ночи, наверняка недоумевали, почему три машины медиков скорой помощи выстроились в очередь на обочине трассы с мигающими маячками? Ничто не указывало на то, что произошло что-то серьезное - ни дорожно-транспортное происшествие, ни что-нибудь еще плохое, что мог бы заметить прохожий...
Однако в это время на обочине шоссе бригада из восьми медиков NMPD, в том числе врач-специалист и команда Специализированного медицинского центра, оказывала помощь преждевременно рожденному ребеночку и его мамочке. У женщины роды начались быстро и значительно раньше срока. Малыш, мамочка которого была всего на шестом месяце беременности, появился на свет через две минуты после того, как в квартиру влетела наша первая медицинская бригада.
Ребенок дышал, но жизнь рожденного столь рано хрупка. Каждая следующая минута, каждая вибрация и малейшее изменение температуры могут оказаться фатальными для малыша размером с две ладошки, сложенные вместе. Именно поэтому на обочине трассы стояли три машины скорой помощи - как 511-я бригада, которая прибыла на место первой и приняла дома роды, так и 191-я бригада врачей-специалистов, которая бросилась на помощь по опасно обледенелой дороге в несколько десятков километров.
А также - неонатальная бригада Специализированного медицинского центра NMPD, которая является одним из специальных ресурсов службы и в любое время суток спешит спасти новорожденных малышей и доставить их в специализированные неонатальные отделения Риги. В составе этой бригады на вызовы выезжают врачи-неонатологи NMPD, а также неонатальные медсестры, ежедневно работающие с недоношенными грудничками.
Эти наши автомобили специально оборудованы и приспособлены для того, чтобы обеспечить новорожденному самое главное - выживание до тех пор, пока он не доберется до больницы. Инкубатор с искусственной вентиляцией легких, гипотермический аппарат для снижения температуры тела, энцефалограф, помогающий нашим врачам анализировать деятельность мозга во время транспортировки, - все необходимое для наблюдения за здоровьем наших самых маленьких пациентов и сохранения им жизни.
#СпасаяЖизни мы сделаем все возможное и невозможное.
Спасибо медикам NMPD, присутствовавшим на вызове, спасибо сотрудникам нашего Центра оперативного управления, или телефона экстренной помощи 113, а также диспетчерам Специализированного медицинского центра NMPD, которые консультировали и координировали оказание помощи в этом случае.
Здоровья маме и малышу! Держим кулачки и верим, что все будет хорошо!"
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