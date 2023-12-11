Три неотложки на обочине дороги в ночи: трогательная история преждевременных родов

"Дорога освещена дальним светом, как зеркало. Вот насколько основательно подморозило в ту ночь. Автомобилистов было не так много, но те, кому тоже нужно было куда-то ехать в три часа ночи, наверняка недоумевали, почему три машины медиков скорой помощи выстроились в очередь на обочине трассы с мигающими маячками? Ничто не указывало на то, что произошло что-то серьезное - ни дорожно-транспортное происшествие, ни что-нибудь еще плохое, что мог бы заметить прохожий...

Однако в это время на обочине шоссе бригада из восьми медиков NMPD, в том числе врач-специалист и команда Специализированного медицинского центра, оказывала помощь преждевременно рожденному ребеночку и его мамочке. У женщины роды начались быстро и значительно раньше срока. Малыш, мамочка которого была всего на шестом месяце беременности, появился на свет через две минуты после того, как в квартиру влетела наша первая медицинская бригада.