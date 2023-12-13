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Во сколько обойдется ужин на 5 дней на всю семью, если закупаться только "по акции"?

Jolanta Roze rus.tvnet.lv
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Фото: Jolanta Roze/ TVNET GRUPA

Вы когда-нибудь подсчитывали, сколько можно сэкономить только на еде, планируя свое питание и пользуясь выгодными предложениями магазинов? Посчитав, что зачастую в семье из четырех человек мы тратим на покупку продуктов неадекватно большие суммы - вплоть до 150 евро в неделю, я решила обуздать наши хаотичные покупательские привычки и провести небольшой эксперимент, распланировав ужин на пять рабочих дней и обратив внимание на различные продукты по акции. 

В этот раз я искала продукты по акции в Rimi, но различные скидки предлагает и множество других супермаркетов. Эксперимент начала с того, что скачала приложение, чтобы, планируя прием пищи, можно было максимально удобно следить за скидками.

Еще одним приятным сюрпризом стала возможность посмотреть в приложении товары с последним днем срока годности - зачастую даже в полцены! В магазине эту продукцию можно узнать по оранжевому ценнику.

Фото: Jolanta Roze/ TVNET GRUPA

Я отправилась в магазин в понедельник и купила все необходимые продукты, заплатив за них всего 36,18 евро.

Без предложений по акции продуктовая корзина обошлась бы в 43,05 евро. Таким образом, несмотря на и без того небольшую сумму, получается дополнительная экономия в размере €6,87 (здесь чек на пять ужинов), к тому же мы сможем использовать растительное масло за €5,99 еще как минимум несколько недель.

Чтобы развеять сомнения, действительно ли на такую ​​сумму можно приготовить пять полноценных приемов пищи, я обрисую наш ужин в неделю эксперимента, а также предложу сочетания продуктов и рецепты для вдохновения.

Фото: Jolanta Roze/ TVNET GRUPA

Понедельник - суп по-узбекски

Поскольку эксперимент я начала в понедельник, то, чтобы расслабиться после праздничных запеканок и блинов, мы все дружно проголосовали за суп - я приготовила что-то похожее на узбекскую шурпу. Для супа использовались следующие продукты: свиные кости, картофель, морковь, паприка, лук, чеснок, кинза и масло для обжарки.

Фото: Jolanta Roze/ TVNET GRUPA

Лук нарезаем тонкими полукольцами. Морковь нарезаем крупными кусочками. Паприку нарезаем на крупные лодочки. Каждую картофелину разрезаем пополам или на четвертинки.

Разогрейте масло в суповой кастрюле. Затем положите мясо и подрумяньте его. Добавьте лук, перемешайте и жарьте несколько минут. Далее добавьте картофель и морковь, перемешайте и обжаривайте еще несколько минут. Добавьте паприку, перемешайте содержимое кастрюли и готовьте еще 2-3 минуты.

Затем заливаем все водой и варим, снимая пену по мере необходимости. Когда содержимое кастрюли начнет кипеть, продолжайте варить еще полтора часа на медленном огне без крышки.

Когда суп будет готов, добавьте мелко рубленный чеснок и соль по вкусу. Перед подачей посыпьте кинзой.

Фото: Jolanta Roze/ TVNET GRUPA

Вторник - шакшука 

Суп, оставшийся с понедельника, муж взял с собой на работу, и даже тогда еще оставалось и на мой обед, и по полпорции каждому из нас, чтобы разогреть к ужину. Во вторник на ужин была запланирована шакшука, которую я подала с хрустящим чесночным хлебом. Для приготовления шакшуки использовались следующие продукты: яйца, паприка, консервированные помидоры, турецкий горох, лук, чеснок, петрушка, белый хлеб и масло для обжарки.

Фото: Jolanta Roze/ TVNET GRUPA

Очистите и мелко нарежьте лук и чеснок, а также петрушку. Помидоры измельчите или взбейте в блендере.

Разогрейте оливковое масло на сковороде и обжарьте лук. Когда он станет золотистыми, добавьте петрушку, чеснок, помидоры и обжаривайте все еще примерно 10 минут. Оставьте немного петрушки для декора.

Отрегулируйте вкус солью и сахаром. Если соус кажется слишком густым, добавьте немного воды. Когда соус немного уменьшится в объеме, сделайте ложкой небольшие углубления - "гнездышки" и в каждое разбейте по яйцу.

Накройте сковороду крышкой и тушите около 5 минут. Подавайте шакшуку теплой со свежими тостами с чесноком.

Фото: Jolanta Roze/ TVNET GRUPA

Среда - котлеты с картофельным пюре 

К среде дети попросили классику - картофельное пюре с котлетами. Салат я компенсировала свежей рукколой и баночками с консервного прилавка. Очень приятным открытием стал консервированный зеленый горошек под собственной торговой маркой Rimi - всего 77 центов за банку 0,5 л.

Фото: Jolanta Roze/ TVNET GRUPA

Были необходимы следующие продукты: картофель, лук, чеснок, руккола, консервированный горошек, маринованные огурцы, греческий йогурт, куриный фарш, яйца и пара ломтиков белого хлеба (для котлет). 

Фото: Jolanta Roze/ TVNET GRUPA

Очищаем картофель и отправляем его вариться. 

Готовим соус: 1/2 стакана простого йогурта, тертый чеснок, соль по вкусу, щепотка сахара, немного оливкового масла - все перемешать. 

Выложите мясо в миску, натрите лук, чеснок, добавьте соль, перец, яйцо, хлеб и замесите все в однородную массу. Сформируйте котлеты и обжарьте их на разогретом масле до золотистого цвета.

С картофеля слить воду, оставив ее в кастрюле совсем немного, добавить соль, оливковое масло, замесить однородную массу, взбить миксером, чтобы масса получилась пышной.

Фото: Jolanta Roze/ TVNET GRUPA

Четверг - суп с фрикадельками 

Еду, оставшуюся от ужина в среду, мы разделили с мужем на обед. На ужин мы приготовили суп с фрикадельками. Для его приготовления понадобились следующие продукты: картофель, морковь, куриный фарш, лук, кусочек белого хлеба и яйцо для фрикаделек.

Фото: Jolanta Roze/ TVNET GRUPA

Чистим картофель и морковь, затем нарезаем на кубики.

В кастрюлю налить масло, обжарить морковь, добавить лавровый лист, соль, перец, измельченные стебли петрушки и обжарить еще несколько минут, затем добавить картофель, залить все кипятком и варить. На этот раз я также добавила горстку вермишели, что была в запасах.

Готовим фрикадельки: замешиваем мясо с яйцом, солью, перцем и тертым луком. Скатываем шарики и по одному кладем в кастрюлю. Когда они всплывут, они готовы.

Разливаем по тарелкам, посыпаем зеленью. Вместо сметаны я использовала остатки греческого йогурта со вчерашнего ужина.

Фото: Jolanta Roze/ TVNET GRUPA

Пятница - пиццы

Оставшийся суп муж взял с собой на работу, и осталось еще немного мне на обед, а также по полпорции каждому на ужин. Поскольку сыр и колбаса были куплены с 50-процентной скидкой, кроме того, вечером в пятницу есть много времени на готовку, было решено приготовить пиццы. Для этого понадобилось: смесь для приготовления теста для пиццы, оливковое масло, паприка, колбаса, сыр, лук, соус для пиццы, огурцы (которые остались еще со среды). 

Фото: Jolanta Roze/ TVNET GRUPA

Готовим тесто для пиццы, следуя указаниям на упаковке. 

На тонкие кольца и круги нарезаем паприку, маринованные огурцы, лук и колбасу, а также натираем сыр. 

Раскатываем тесто для пиццы на присыпанной мукой поверхности, затем выкладываем на противень, смазываем соусом для пиццы, сверху кладем колбасу, лук, огурцы, а затем все обильно посыпаем сыром. Ставим готовиться пиццу в уже разогретую духовку на максимуме и запекаем до готовности.

Фото: Jolanta Roze/ TVNET GRUPA

Вывод 

Независимо от того, регулярно ли мы просматриваем брошюры магазинов, чтобы спланировать питание, или полагаемся на специальные предложения в магазине, планирование меню и покупок на неделю становится все более популярным.

Эта стратегия имеет несколько существенных преимуществ: более разнообразное питание, менее частые и экономичные для семейного бюджета покупки, более предсказуемые расходы на еду и значительно меньше еды, выбрасываемой в мусор.

Совместное планирование и закупки также являются хорошим способом научить детей основным принципам правильного питания: это повышает вероятность того, что дети в будущем предпочтут более здоровую пищу.

​Эксперимент показывает, что, выбирая продукцию по акции или под собственной торговой маркой супермаркета, которая, как правило, дешевле аналогов, и разумно комбинируя продукты, действительно можно не только существенно сэкономить, но и побаловать семью сытным и разнообразным питанием. Кроме того, существенна и польза для семейного бюджета. 

Если раньше, совершая покупки хаотично и без плана, мы посещали магазин почти каждый день, расставаясь каждый раз как минимум с 25-30 евро, то на этой неделе пять ужинов обошлись нам всего в 36 евро, или 7 евро за один основательный прием пищи, потому что часто после ужина оставалась еда на обед на следующий день или на работу.

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