Во сколько обойдется ужин на 5 дней на всю семью, если закупаться только "по акции"?

С картофеля слить воду, оставив ее в кастрюле совсем немного, добавить соль, оливковое масло, замесить однородную массу, взбить миксером, чтобы масса получилась пышной.

Фото: Jolanta Roze/ TVNET GRUPA

Четверг - суп с фрикадельками

Еду, оставшуюся от ужина в среду, мы разделили с мужем на обед. На ужин мы приготовили суп с фрикадельками. Для его приготовления понадобились следующие продукты: картофель, морковь, куриный фарш, лук, кусочек белого хлеба и яйцо для фрикаделек.

Фото: Jolanta Roze/ TVNET GRUPA

Чистим картофель и морковь, затем нарезаем на кубики.

В кастрюлю налить масло, обжарить морковь, добавить лавровый лист, соль, перец, измельченные стебли петрушки и обжарить еще несколько минут, затем добавить картофель, залить все кипятком и варить. На этот раз я также добавила горстку вермишели, что была в запасах.

Готовим фрикадельки: замешиваем мясо с яйцом, солью, перцем и тертым луком. Скатываем шарики и по одному кладем в кастрюлю. Когда они всплывут, они готовы.

Разливаем по тарелкам, посыпаем зеленью. Вместо сметаны я использовала остатки греческого йогурта со вчерашнего ужина.

Фото: Jolanta Roze/ TVNET GRUPA

Пятница - пиццы