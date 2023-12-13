Во сколько обойдется ужин на 5 дней на всю семью, если закупаться только "по акции"?

Вы когда-нибудь подсчитывали, сколько можно сэкономить только на еде, планируя свое питание и пользуясь выгодными предложениями магазинов? Посчитав, что зачастую в семье из четырех человек мы тратим на покупку продуктов неадекватно большие суммы - вплоть до 150 евро в неделю, я решила обуздать наши хаотичные покупательские привычки и провести небольшой эксперимент, распланировав ужин на пять рабочих дней и обратив внимание на различные продукты по акции.
В этот раз я искала продукты по акции в Rimi, но различные скидки предлагает и множество других супермаркетов. Эксперимент начала с того, что скачала приложение, чтобы, планируя прием пищи, можно было максимально удобно следить за скидками.
Еще одним приятным сюрпризом стала возможность посмотреть в приложении товары с последним днем срока годности - зачастую даже в полцены! В магазине эту продукцию можно узнать по оранжевому ценнику.
Я отправилась в магазин в понедельник и купила все необходимые продукты, заплатив за них всего 36,18 евро.
Без предложений по акции продуктовая корзина обошлась бы в 43,05 евро. Таким образом, несмотря на и без того небольшую сумму, получается дополнительная экономия в размере €6,87 (здесь чек на пять ужинов), к тому же мы сможем использовать растительное масло за €5,99 еще как минимум несколько недель.
Чтобы развеять сомнения, действительно ли на такую сумму можно приготовить пять полноценных приемов пищи, я обрисую наш ужин в неделю эксперимента, а также предложу сочетания продуктов и рецепты для вдохновения.
Понедельник - суп по-узбекски
Поскольку эксперимент я начала в понедельник, то, чтобы расслабиться после праздничных запеканок и блинов, мы все дружно проголосовали за суп - я приготовила что-то похожее на узбекскую шурпу. Для супа использовались следующие продукты: свиные кости, картофель, морковь, паприка, лук, чеснок, кинза и масло для обжарки.
Лук нарезаем тонкими полукольцами. Морковь нарезаем крупными кусочками. Паприку нарезаем на крупные лодочки. Каждую картофелину разрезаем пополам или на четвертинки.
Разогрейте масло в суповой кастрюле. Затем положите мясо и подрумяньте его. Добавьте лук, перемешайте и жарьте несколько минут. Далее добавьте картофель и морковь, перемешайте и обжаривайте еще несколько минут. Добавьте паприку, перемешайте содержимое кастрюли и готовьте еще 2-3 минуты.
Затем заливаем все водой и варим, снимая пену по мере необходимости. Когда содержимое кастрюли начнет кипеть, продолжайте варить еще полтора часа на медленном огне без крышки.
Когда суп будет готов, добавьте мелко рубленный чеснок и соль по вкусу. Перед подачей посыпьте кинзой.
Вторник - шакшука
Суп, оставшийся с понедельника, муж взял с собой на работу, и даже тогда еще оставалось и на мой обед, и по полпорции каждому из нас, чтобы разогреть к ужину. Во вторник на ужин была запланирована шакшука, которую я подала с хрустящим чесночным хлебом. Для приготовления шакшуки использовались следующие продукты: яйца, паприка, консервированные помидоры, турецкий горох, лук, чеснок, петрушка, белый хлеб и масло для обжарки.
Очистите и мелко нарежьте лук и чеснок, а также петрушку. Помидоры измельчите или взбейте в блендере.
Разогрейте оливковое масло на сковороде и обжарьте лук. Когда он станет золотистыми, добавьте петрушку, чеснок, помидоры и обжаривайте все еще примерно 10 минут. Оставьте немного петрушки для декора.
Отрегулируйте вкус солью и сахаром. Если соус кажется слишком густым, добавьте немного воды. Когда соус немного уменьшится в объеме, сделайте ложкой небольшие углубления - "гнездышки" и в каждое разбейте по яйцу.
Накройте сковороду крышкой и тушите около 5 минут. Подавайте шакшуку теплой со свежими тостами с чесноком.
Среда - котлеты с картофельным пюре
К среде дети попросили классику - картофельное пюре с котлетами. Салат я компенсировала свежей рукколой и баночками с консервного прилавка. Очень приятным открытием стал консервированный зеленый горошек под собственной торговой маркой Rimi - всего 77 центов за банку 0,5 л.
Были необходимы следующие продукты: картофель, лук, чеснок, руккола, консервированный горошек, маринованные огурцы, греческий йогурт, куриный фарш, яйца и пара ломтиков белого хлеба (для котлет).
Очищаем картофель и отправляем его вариться.
Готовим соус: 1/2 стакана простого йогурта, тертый чеснок, соль по вкусу, щепотка сахара, немного оливкового масла - все перемешать.
Выложите мясо в миску, натрите лук, чеснок, добавьте соль, перец, яйцо, хлеб и замесите все в однородную массу. Сформируйте котлеты и обжарьте их на разогретом масле до золотистого цвета.
С картофеля слить воду, оставив ее в кастрюле совсем немного, добавить соль, оливковое масло, замесить однородную массу, взбить миксером, чтобы масса получилась пышной.
Четверг - суп с фрикадельками
Еду, оставшуюся от ужина в среду, мы разделили с мужем на обед. На ужин мы приготовили суп с фрикадельками. Для его приготовления понадобились следующие продукты: картофель, морковь, куриный фарш, лук, кусочек белого хлеба и яйцо для фрикаделек.
Чистим картофель и морковь, затем нарезаем на кубики.
В кастрюлю налить масло, обжарить морковь, добавить лавровый лист, соль, перец, измельченные стебли петрушки и обжарить еще несколько минут, затем добавить картофель, залить все кипятком и варить. На этот раз я также добавила горстку вермишели, что была в запасах.
Готовим фрикадельки: замешиваем мясо с яйцом, солью, перцем и тертым луком. Скатываем шарики и по одному кладем в кастрюлю. Когда они всплывут, они готовы.
Разливаем по тарелкам, посыпаем зеленью. Вместо сметаны я использовала остатки греческого йогурта со вчерашнего ужина.
Пятница - пиццы
Оставшийся суп муж взял с собой на работу, и осталось еще немного мне на обед, а также по полпорции каждому на ужин. Поскольку сыр и колбаса были куплены с 50-процентной скидкой, кроме того, вечером в пятницу есть много времени на готовку, было решено приготовить пиццы. Для этого понадобилось: смесь для приготовления теста для пиццы, оливковое масло, паприка, колбаса, сыр, лук, соус для пиццы, огурцы (которые остались еще со среды).
Готовим тесто для пиццы, следуя указаниям на упаковке.
На тонкие кольца и круги нарезаем паприку, маринованные огурцы, лук и колбасу, а также натираем сыр.
Раскатываем тесто для пиццы на присыпанной мукой поверхности, затем выкладываем на противень, смазываем соусом для пиццы, сверху кладем колбасу, лук, огурцы, а затем все обильно посыпаем сыром. Ставим готовиться пиццу в уже разогретую духовку на максимуме и запекаем до готовности.
Вывод
Независимо от того, регулярно ли мы просматриваем брошюры магазинов, чтобы спланировать питание, или полагаемся на специальные предложения в магазине, планирование меню и покупок на неделю становится все более популярным.
Эта стратегия имеет несколько существенных преимуществ: более разнообразное питание, менее частые и экономичные для семейного бюджета покупки, более предсказуемые расходы на еду и значительно меньше еды, выбрасываемой в мусор.
Совместное планирование и закупки также являются хорошим способом научить детей основным принципам правильного питания: это повышает вероятность того, что дети в будущем предпочтут более здоровую пищу.
Эксперимент показывает, что, выбирая продукцию по акции или под собственной торговой маркой супермаркета, которая, как правило, дешевле аналогов, и разумно комбинируя продукты, действительно можно не только существенно сэкономить, но и побаловать семью сытным и разнообразным питанием. Кроме того, существенна и польза для семейного бюджета.
Если раньше, совершая покупки хаотично и без плана, мы посещали магазин почти каждый день, расставаясь каждый раз как минимум с 25-30 евро, то на этой неделе пять ужинов обошлись нам всего в 36 евро, или 7 евро за один основательный прием пищи, потому что часто после ужина оставалась еда на обед на следующий день или на работу.
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