В ноябре в центре Таллинна открылся салон красоты с необычной концепцией. Посетительницам здесь разрешают делать все, что только душе угодно. Называется место дерзко, свежо и вызывающе - Bit*hes Paradise (с англ. - "Рай для стерв"). Эстонское издание Limon.ee побывало в салоне и рассказывает, каково там внутри.
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Фото, видео ⟩ Можно пить, курить и не только: в Таллинне открылся настоящий "Рай для стерв"
Звездочку в названии салона его владелица Татьяна Пальмиц поставила из этических соображений. Все-таки, вывеска находится в центре города. "Цензура у нас, - улыбаясь, объясняет Татьяна. - А название довольно остренькое. Специально придумали, нужно пошуметь!"