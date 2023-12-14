Фото, видео ⟩ Можно пить, курить и не только: в Таллинне открылся настоящий "Рай для стерв"

В ноябре в центре Таллинна открылся салон красоты с необычной концепцией. Посетительницам здесь разрешают делать все, что только душе угодно. Называется место дерзко, свежо и вызывающе - Bit*hes Paradise (с англ. - "Рай для стерв"). Эстонское издание Limon.ee побывало в салоне и рассказывает, каково там внутри.