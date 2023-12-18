Умер Дмитрий Красилов - "пухляш" из клипов Little Big

Точную причину смерти установит медицинская экспертиза.

Красилову стало плохо 17 декабря на работе. Из-за этого он поехал домой, после чего перестал выходить на связь. Сегодня, 18 декабря, к нему приехал работодатель. После того, как дверь никто не открыл, ее выломали сотрудники МЧС, сообщает Telegram-канал "112".

Первую популярность Красилов получил на шоу "Танцы" телеканала ТНТ. В 2020 году он снялся в клипе на песню Uno группы Little Big, с которой группа должна была представлять Россию на конкурсе "Евровидение" (конкурс был отменен из-за Covid-пандемии).

Позже Красилов, также известный по прозвищу "Пухляш", снялся еще в двух клипах группы, после чего их пути разошлись

Последние годы Красилов активно снимался в сериалах, появлялся на различных телевизионных и интернет-шоу.

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