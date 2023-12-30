Фото ⟩ Дорогие подарки и никакой любви: "профессиональная любовница" рассказала о своей профессии

Гвенет Ли, которая десятилетиями "работала" возлюбленной женатых мужчин, считает себя экспертом в том, как найти богатых представителей мужского пола, которые смогут поддержать ее экстравагантный образ жизни.

"Я могу делать все, что захочу, когда захочу, без вопросов и ограничений - и, что главное, все это бесплатно", - объяснила 54-летняя Ли.

Сейчас женщина встречается с пятью женатыми мужчинами, в том числе с одним, который сейчас разводится.

Ли объясняет, что служит для женатых мужчин, которые с радостью тратят на нее много денег, "эмоциональным отдыхом". "Мою поездку в Коста-Рику оплатили два разных любовника. Один купил авиабилеты, чтобы я могла полететь бизнес-классом, второй оплатил все остальное", - поделилась Ли.

В ноябре она отпраздновала свой день рождения и рассказала, что с того дня по 26 декабря получила много подарков. "В основном я получила свечи, духи и дорогое нижнее белье. Один мужчина недавно заплатил тысячи долларов за мою поездку в Африку, а кто-то еще раньше купил машину", - заявила профессиональная возлюбленная.