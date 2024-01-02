Залужный: Россия выпустила по Украине 99 ракет

Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 31 декабря сообщал, что за время работы в Украине системы противовоздушной обороны Patriot сбили 15 российских ракет "Кинжал". "4 мая был сбит первый "не имеющий аналогов" "Кинжал" Х-47 - ракета М2. Таким образом, стартовал отсчет именно с этого времени. Потом было еще шесть, еще шесть, и сейчас имеем уже 15 "кинжалов", сбитых именно системой Patriot. Это очень хорошие для нас новости", - сказал Игнат 31 декабря.

В результате атаки пострадали более 90 человек

В результате ракетной атаки в Киеве по последним данным пострадали более 40 человек, погибла одна женщина. В Киевской области власти сообщили двух погибших и 11 раненых. В Харькове по состоянию на 10.45 погиб один человек, 44 получили ранения, в том числе пятеро детей в возрасте от 6 до 13 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении по поводу атаки отчитался, что по всей стране пострадали 92 человека, четверо погибли. "Я благодарю всех партнеров, которые помогают в укреплении нашего воздушного щита. И очевидно, что это помогает спасать сотни жизней ежедневно и каждую ночь, которые были бы забраны российским террором, если бы не Patriot и другие защитные системы", - сказал Зеленский.