При какой температуре дети могут не посещать школу и детский сад?

В Государственной службе качества образования (IKVD) заявляют, что в случае сильного мороза учащиеся могут не посещать учебные заведения.

Учащиеся до 12 лет могут не посещать школу, если температура воздуха ниже минус 20 градусов.

Учащиеся в возрасте 13 лет и старше могут не посещать учебное заведение, если температура воздуха ниже минус 25 градусов.

Это предусмотрено правилами Кабинета Министров.

В случаях, когда ожидается низкая температура воздуха, образовательное учреждение совместно с его учредителем (муниципалитетом) может принять решение об организации работы в эти дни, своевременно проинформировав об этом обучающихся и их родителей.

Однако, учитывая, что температура воздуха в месте проживания ребенка и расположение школы могут различаться или, например, из-за большого снежного покрова, ребенку трудно или даже невозможно добраться до школы,

родители должны самостоятельно принимать решение о посещении школы в каждом отдельном случае.

При этом родители должны сообщить школе о причинах отсутствия ребенка, а школа после оценки обстоятельств должна принять соответствующее решение об оправдании отсутствия ребенка.

А что насчет детских садов?

Поскольку для дошкольников не существует установленной температуры воздуха, при которой дети не посещают образовательное учреждение (детский сад), родители детей должны в каждом отдельном случае решать, не повредит ли ребенку здоровью, если в данный день его отведут в детский сад.

В детских садах для детей до 3 лет не проводят прогулки на свежем воздухе, если температура воздуха ниже минус 10 градусов.

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