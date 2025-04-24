Последние рейтинги партий: кто в лидерах?

Согласно последнему опросу, если бы выборы в Сейм состоялись завтра, за LPV проголосовали бы 8,6% опрошенных. По сравнению с январскими данными уровень поддержки LPV вырос на 0,5 процентного пункта.

Национальное объединение с января испытало самое значительное падение - на 1,8 процентного пункта. Сейчас за Нацобъединение готовы голосовать 7,8% опрошенных, что оставило партию на втором месте.

На третьем месте остается правящая партия "Новое Единство", которую поддерживают 6,3% опрошенных - рост на 0,3 процентного пункта по сравнению с январем.

Далее, как и ранее, следует Союз зеленых и крестьян (СЗК), чья поддержка немного снизилась - до 5,3%, а "Объединенный список" поднялся на пятое место с результатом 5,1%, обогнав "Прогрессивных", чей рейтинг снизился с 5,5% в январе до 4,4%.

С незначительным снижением своих позиций остаются партии "Стабильности!" (4,1%) и "Согласие" (3%).

Более 33% респондентов заявили, что не знают, за кого голосовать, если бы выборы прошли завтра, а 14,5% сообщили, что вовсе не приняли бы в них участие.

Если бы избиратели проголосовали так, как заявили в опросе, 5-процентный барьер преодолели бы восемь политических сил и прошли бы в Сейм. Пограничной партией стало бы "Согласие", а "Суверенная власть" осталась бы за его пределами.

Важно отметить, что при расчетах результатов социологи учитывали не только уровень поддержки каждой партии, но и степень уверенности респондентов в своем намерении участвовать в выборах и голосовать за выбранную партию, указывает LTV.

Опрос был проведен в конце марта и начале апреля этого года, в нем приняли участие 1813 жителей Латвии.