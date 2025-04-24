Boeing: Китай не принимает самолеты из-за пошлин

В интервью телеканалу CNBC Ортберг сообщил, что китайские клиенты прекратили прием самолетов, учитывая текущую тарифную ситуацию. Он добавил, что если такая ситуация затянется, то компания продаст эти самолеты другим авиакомпаниям.

"Я не позволю, чтобы это повлияло на восстановление компании, поэтому мы предоставим клиентам возможность получить самолеты, если они этого захотят. Нам бы так было предпочтительнее. Однако в противном случае мы предложим эти самолеты другим клиентам", - заявил Ортберг.

Boeing планировал поставить Китаю около 50 самолетов в этом году.

С момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе установленные США таможенные пошлины на товары из Китая достигли 145%. В ответ Пекин ввел 125-процентные тарифы на продукцию из США.

Однако Трамп во вторник признал, что 145% - это "очень высокий уровень, который будет значительно снижен" после того, как обе стороны достигнут соглашения.