"РФ ведет против нас войну": в ЕП обсудили гибридную угрозу

Именно войной считают операции России на территории ЕС депутаты Европарламента и эксперты по борьбе с иностранным вмешательством, собравшиеся в Брюсселе. Они обсуждали, как противостоять угрозе из РФ.
Нарастающие гибридные атаки России на Европейский Союз сама Москва считает войной, поэтому европейцам тоже следует воспринимать эти действия как войну. К таким выводам пришли участники открытой сессии в Европейском парламенте, организованной его специальным комитетом по защите демократии во вторник, 22 апреля.
"Россия ведет против нас войну, - заявила глава комитета Натали Луазо. - В основе этой войны лежит не идеология, а оппортунизм". По ее словам, российская дезинформация и пропаганда - лишь верхушка айсберга, в то время как другие тактики Москвы гораздо более жестоки.
Гибридная война - это и есть российская идеология, считает журналист-расследователь Христо Грозев, - а также индустрия, в которой за государственные деньги конкурируют разные игроки - от олигархов до спецслужб. Он привел подробный перечень методов, которые задействует Россия в своей гибридной войне, - не только шпионаж, но и диверсии, кибератаки, "срежиссированный хаос".
Враждебные операции России в ЕС
Грозев сообщил о росте с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину числа диверсий, таких как поджоги и повреждение инфраструктуры, организованных Кремлем на территории ЕС. По информации расследователя, российские власти задействуют для этого тысячи людей, среди которых бывшие сотрудники ФСБ, члены преступных группировок, выходцы с оккупированных Россией территорий Украины с криминальным прошлым. При этом новейшую угрозу представляет вербовка в Европе через соцсети "розничных диверсантов", как назвал их Грозев, которые выполняют задания за несколько тысяч или даже сот евро.
Что касается российских кибератак, то теперь они чаще нацелены на медицинские учреждения, систему водоснабжения и транспортные узлы. Их цель - нарушить работу критически важных служб и посеять хаос. Война в цифровом пространстве также ведется против европейского авиасообщения, рассказал расследователь.
Параллельно Кремль спонсирует кампании политического влияния и дезинформации, особенно перед выборами в ЕС и странах объединения. "Россия активно манипулирует нашим политическим ландшафтом, - подчеркнул эксперт. - Хотя это не ново, но теперь эта деятельность стала повсеместной".
Он также напомнил об использовании Москвой энергоносителей в качестве инструмента давления и указал на участившиеся случаи использования с этой же целью миграции, в частности на границе Беларуси с Евросоюзом. По оценкам Христо Грозева, некоторые из прибывших таким способом мигрантов могут быть инфильтрированы в структуры стран ЕС. Одновременно продолжается вербовка западных агентов, таких как экс-директор финансовой компании Wirecard Ян Марсалек.
Самыми разными методами Россия стремится подорвать веру европейцев в демократическую систему, а главная цель всех этих операций - хаос, запутывание, внушение экзистенциального страха, процитировал Грозев попавший в его распоряжение документ российских спецслужб. "Европа должна назвать эту войну своим именем - войной. Только тогда ее можно будет вести со всей необходимой серьезностью и единством", - резюмировал он.
Новая волна дезинформации после возвращения Трампа
Об особенностях российских кампаний дезинформации рассказала глава американской антидезинформационной инициативы American Sunlight Project Нина Янкович. По ее словам, после возвращения в Белый дом Дональда Трампа, IT-концерны снизили надзор над соцсетями, что привело к активизации российских фабрик ботов в сочетании с новыми технологиями. Так, генеративный искусственный интеллект позволяет делать манипулятивный контент более убедительным, целенаправленным и живым.
За прошедшие месяцы эксперты инициативы обнаружили несколько российских сетей, активных на различных площадках, в особенности "Х". Первая - сеть "спящих агентов" из тысяч анонимных аккаунтов, распространяющая российскую госпропаганду за считанные секунды после ее публикации. В общей сложности эти аккаунты опубликовали более 100 миллионов единиц контента.
Другая сеть - EcoBoost состоит из сотен сгенерированных искусственным интеллектом персонажей, цель которых - сеять раздор в соцсетях на пяти языках и подрывать единство в демократических обществах. Эту сеть эксперты связывают с известными российскими операциями влияния, в том числе с сетью "Матрешка".
Сеть сайтов "Правда" - это массивная система автоматизированного агрегирования пропаганды, распространяющая пророссийские нарративы по всему миру. Исследовательница подчеркнула растущий масштаб этих операций влияния и вероятность того, что их контент "загрязняет" обучающие данные для моделей искусственного интеллекта, таких как ChatGPT. Половина сайтов этой сети - более 50 - ориентированы на Европу. При этом, подчеркивает Янкович, эту модель могут легко скопировать другие режимы.
Ее призыв - обучать граждан осознанному обращению с ИИ, а компании поставить перед необходимостью дифференцировать обучающий контент для ИИ-моделей и удалять дезинформацию и пропаганду. "Если Европа хочет твердо противостоять России, защитить свою демократию и суверенитет, она должна начать с противостояния хулиганам в Белом доме", - подытожила Янкович. Эксперт предупредила, что администрация Трампа готовит кампанию давления на Евросоюз с целью ослабить законы, регулирующие работу соцсетей.
О европейских усилиях против российской дезинформации рассказали представители антидезинформационной сети CDN, состоящей более чем из 50 организаций и 220 индивидуальных участников, которые занимаются мониторингом информационного пространства. "ЕС втянут в гибридную войну, - настаивают они, - а операции иностранного влияния наносят систематический ущерб обществу".
Несколько экспертов привели в качестве примера прошедшие внеочередные выборы в Германии, в ходе которых были раскрыты пять крупных российских операций, задействовавших инфлюенсеров, сфабрикованные сайты, сайты-двойники известных СМИ, дипфейки, дезинформационные потоки и диверсии под "фальшивым флагом". Этот контент пользователи посмотрели десятки миллионов раз, а некоторые единицы дезинформации распространяли члены вошедшей в бундестаг правопопулистской партии "Альтернатива для Германии".
Как противостоять российскому вмешательству
Представители CDN призывают не отдавать борьбу с подобными операциями на откуп волонтерам и любителям, а создать на уровне Евросоюза Фонд защиты демократии. Кроме того, все выступавшие эксперты попросили обеспечить соблюдение законодательства ЕС, регулирующего работу крупных цифровых концернов.
Учиться у "прифронтовых" государств, например, у Молдовы, призвал журналист и один из руководителей исследовательской антидезинформационной программы Arena Университета Джонса Хопкинса Петр Померанцев. По его словам, молдаванам - журналистам-раследователям и полиции - удалось "сделать нечто выдающееся", раскрыв схемы покупки голосов и другие операции российских агентов влияния на президентских выборах 2024 года до голосования, а не после, как в Румынии, что позволило обществу отреагировать. Он предложил журналистам и полиции по всей Европе объединяться в своих усилиях по предотвращению подобных кампаний.
Помимо этого, по словам исследователя, Европа может обратиться к собственному опыту Второй мировой войны и "холодной" войны, когда страны Запада создавали ведомства для противодействия нацистской и советской пропаганде и вмешательству. Померанцев считает необходимым создать централизованный механизм для распознания угроз и разработки политики для противодействия им, а также усовершенствовать способы донесения информации до жителей России.
"Мы под атакой России, но это не означает, что мы должны прибегать к российским методам: мы - демократия и в этом наша сила. Как показывают опросы, граждане ЕС ожидают, что мы будем принимать больше мер для ее защиты и действовать при этом демократическими методами", - подытожила Натали Луазо.
В конце 2024 года Европарламент проголосовал за создание специального комитета по защите европейской демократии. Сейчас этот комитет оценивает набор инструментов Евросоюза для борьбы со злонамеренным вмешательством в демократические процессы, включая "Европейский демократический щит", рекомендуемый к созданию Еврокомиссией. Комитет уже организовал ряд дебатов с еврокомиссарами, а также слушания с участием профильных экспертов и заинтересованных сторон.
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