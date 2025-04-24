"РФ ведет против нас войну": в ЕП обсудили гибридную угрозу

Нарастающие гибридные атаки России на Европейский Союз сама Москва считает войной, поэтому европейцам тоже следует воспринимать эти действия как войну. К таким выводам пришли участники открытой сессии в Европейском парламенте, организованной его специальным комитетом по защите демократии во вторник, 22 апреля.

"Россия ведет против нас войну, - заявила глава комитета Натали Луазо. - В основе этой войны лежит не идеология, а оппортунизм". По ее словам, российская дезинформация и пропаганда - лишь верхушка айсберга, в то время как другие тактики Москвы гораздо более жестоки.

Гибридная война - это и есть российская идеология, считает журналист-расследователь Христо Грозев, - а также индустрия, в которой за государственные деньги конкурируют разные игроки - от олигархов до спецслужб. Он привел подробный перечень методов, которые задействует Россия в своей гибридной войне, - не только шпионаж, но и диверсии, кибератаки, "срежиссированный хаос".

Враждебные операции России в ЕС