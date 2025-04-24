Главный удар был направлен по Киеву. Украина активно использовала истребители F-16 и Mirage для отражения атак противника.

Россия нанесла удар с использованием 11 баллистических ракет "Искандер-М", запущенных с территорий Брянской, Воронежской и Курской областей России, 37 ракет Н-101, запущенных с бомбардировщиков Ту-95 из Саратовской области, и шести ракет "Искандер-К", запущенных с территории Донецкой области Украины.

Еще 12 ракет "Калибр" были запущены из акватории Черного моря, а четыре управляемые ракеты Х-59/Х-69 - с тактического самолета в Белгородской области.

Россия также запустила в Украину 145 ударных беспилотников.

Украине удалось сбить семь ракет "Искандер-М", 31 ракету Н-101, шесть ракет "Калибр", все четыре ракеты Н-59/Н-69 и 64 беспилотника.

Еще 64 беспилотника исчезли с экранов радаров, не причинив никакого ущерба.

От российских атак пострадали Киевская, Харьковская, Днепропетровская, Житомирская, Запорожская и Хмельницкая области.

Галерея: Ночной удар по Украине