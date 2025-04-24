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Премьер-министр ушла в неоплачиваемый отпуск (1)

Премьер-министр Эвика Силиня
Премьер-министр Эвика Силиня Фото: Gatis Rozenfelds, Valsts kanceleja

Премьер-министр Эвика Силиня во вторник, 22 апреля, ушла в неоплачиваемый отпуск. Об этом свидетельствует распоряжение премьер-министра, опубликованное в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

Во вторник около 11:00 пресс-секретарь Кабинета министров распространила заявление о том, что Силиня в этот день будет отсутствовать, а ее обязанности будет исполнять министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере.

В связи с этим во вторник Силиня отсутствовала на заседании коалиционных партий и заседании правительства. В свою очередь, в среду не состоялось ранее запланированное интервью премьера на общественном телевидении.

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