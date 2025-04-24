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Трамп объявил, когда он может встретиться с Путиным

Фото статьи
Фото: AFP/SCANPIX

Президент США Дональд Трамп объявил, что может встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в середине мая после визитов в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

На вопрос, может ли он встретиться с Путиным в Саудовской Аравии, президент США ответил: "Это возможно, но, скорее всего, нет. Я думаю, мы встретимся с ним вскоре после этого".

Трамп планирует посетить Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ 15 и 16 мая.

Ранее в Саудовской Аравии прошли переговоры между делегациями России и США - первые после полномасштабного вторжения России в Украину.

Трамп и Путин не встречались лично с начала войны, но разговаривали по телефону.

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