Трамп объявил, когда он может встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп объявил, что может встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в середине мая после визитов в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
На вопрос, может ли он встретиться с Путиным в Саудовской Аравии, президент США ответил: "Это возможно, но, скорее всего, нет. Я думаю, мы встретимся с ним вскоре после этого".
Трамп планирует посетить Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ 15 и 16 мая.
Ранее в Саудовской Аравии прошли переговоры между делегациями России и США - первые после полномасштабного вторжения России в Украину.
Трамп и Путин не встречались лично с начала войны, но разговаривали по телефону.
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