Сотни людей в соцсетях поделились историей о преждевременной смерти жителя маленького городка Раймонда 28 декабря. Почувствовав себя плохо, он пошел к семейному врачу, его отправили домой. На следующий день 64-летний мужчина умер в машине скорой помощи. Что произошло?

Он мне говорит: вчера уже приезжала "скорая", померила давление, было 200. В больницу не повезли, сказали, что надо идти к семейному врачу. Это так по-латышски: "Мне сказали...". Тебе сказали, и ты делаешь. В его позиции я чувствовала, что доктор - это бог. Он же лучше знает, говорил он мне.