Возлюбленная Олега Филя приготовила к его юбилею особый сюрприз

"Впервые я отметил юбилей за пределами Латвии", - признается миллионер и владелец усадьбы Нурмуйжа. На 50-летие возлюбленная подарила ему поездку на остров Сен-Бартелеми в Карибском море.

"Кристине меня удивила. До сих пор в свой день рождения я всегда был занят работой, накопившейся к концу года, поэтому с празднованием как какой раз. Но чтобы юбилей вдали от дома - такого никогда не было", - говорит Олег Филь.