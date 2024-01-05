Возлюбленная Олега Филя приготовила к его юбилею особый сюрприз

Миллионер и владелец Нурмуйжской усадьбы Олег Филь недавно отпраздновал свое 50-летие. Его возлюбленная Кристине Елинска приготовила эксклюзивный сюрприз, пишет издание Privātā Dzīve.
"Впервые я отметил юбилей за пределами Латвии", - признается миллионер и владелец усадьбы Нурмуйжа. На 50-летие возлюбленная подарила ему поездку на остров Сен-Бартелеми в Карибском море.
"Кристине меня удивила. До сих пор в свой день рождения я всегда был занят работой, накопившейся к концу года, поэтому с празднованием как какой раз. Но чтобы юбилей вдали от дома - такого никогда не было", - говорит Олег Филь.
Поездку на Сен-Бартелеми спланировала его возлюбленная Кристине Елинска. "50-летие - это нечто особенное. Еще в начале я думала о том, что стоит организовать праздничный вечер, например, в Hanzas perons или в Нурмуйже, которые являются идеальными местами для больших и красивых торжеств. Однако мне хотелось, чтобы Олег даже не догадывался, что задумано, но в Латвии, наверное, вообще невозможно организовать подобную вечеринку. Зная Олега и зная, насколько он любит тишину, покой и семейную атмосферу, я поняла, что было бы гораздо лучше организовать поездку", - рассказала Кристине.
После рассмотрения нескольких направлений выбор пал в пользу заморской территории Франции - острова Сен-Бартелеми: "Это эксклюзивное место как для гурманов, так и для любителей роскошного отдыха".
Уединение Кристине и Олега на пляже нарушила лишь черепаха.
Напомним, Олег Филь и Кристине Елинска вместе уже шесть лет, но о предложении до сих пор не сообщалось. На вопрос, почему, по ее мнению, этого не произошло до сих пор, Кристине отвечает, что это из-за судебных разбирательств Филя с бывшей женой Сантой Бернал, которые продолжаются до сих пор.
Как известно, Елинска ранее был замужем за Каспаром Елинским, председателем правления компании Lielās ielas nami, и у них растут двое сыновей. За плечами Олега Филя два брака, у него четверо детей.
Больше читайте в новом номере Privātā Dzīve.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!