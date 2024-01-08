WSJ: Топ-менеджеры Tesla и SpaceX обеспокоены привычками Илона Маска

Употребление запрещенных веществ может поставить под угрозу контракты SpaceX с государством на миллиарды долларов, подчеркивает WSJ. К услугам этой фирмы неоднократно прибегало Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Маск не ответил на запросы WSJ. Его адвокат Алекс Спиро заявил, что бизнесмен "регулярно и выборочно проходит тесты на наркотики в SpaceX и ни разу не провалил тест".

В зоне риска - активы инвесторов на триллион долларов

Маск "является неотъемлемой частью стоимости" своих компаний, поэтому его поведение потенциально подвергает риску активы инвесторов на сумму около одного триллиона долларов, десятки тысяч рабочих мест и значительную часть космической программы Соединенных Штатов, указывает газета.

Самый богатый человек на планете употребляет ЛСД, кокаин, экстази и галлюциногенные грибы на частных вечеринках, посетители которых подписывают соглашения о неразглашении или сдают телефоны перед входом на мероприятие, поясняют источники газеты. В сентябре 2018 года Илон Маск в ходе видеоподкаста в прямом эфире курил марихуану, что вызвало большой общественный резонанс. Кроме того, предприниматель заявил, что употребляет кетамин якобы в медицинских целях.