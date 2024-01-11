Раймонд Паулс о чувствах накануне юбилея: "Ну какое празднование..."

Маэстро Раймонду Паулсу в пятницу, 12 января, исполнится 88 лет. Издание Privātā Dzīve выяснило планы композитора на этот день.
"Ну какое празднование юбилея, не дай бог", - говорит Маэстро Раймонд Паулс накануне своего 88-летия.
Юбиляр по телефону немного растерян и отмахивается от любой мысли о поздравлении, праздновании и торжестве.
"День рождения - это очередная точка отчета, и какой бы ни был год, он такой и есть. Я даже юбилейный концерт не организовывал. Перед юбилеем я о чем-нибудь поговорю с Волмаром в программе Daudz laimes, jubilār!, и хватит. У меня все есть, мне ничего не надо, спасибо!
"Люди настолько заботливы, что готовы отдать мне даже свой последний чай или хлебушек..." - Паулс ценит заботу поклонников своего таланта.
"Единственное, о чем мне жаль, так это о том, что нам скоро придется закончить концерты Vīrieši labākos gados с Андрисом Кейшем, которые идут на ура. Не помню, чтобы у нас когда-либо было так весело", - говорит Маэстро о концертах в Доме музыки "Дайле" и добавляет: "Скоро будет готов обновленный Новый Рижский театр, и Кейшс будет играть там почти в каждом спектакле. Еще был красивый рождественский концерт Baltie svētki в студии Латвийского радио. Такое у меня настроение... Было бы хорошо, если бы на сцену вернулся Янис Куршевс.
Но я больше не хочу этих концертов, я устал - я наигрался вдоль и поперек", - сказал Маэстро.
Он признается, что смотрит на концерты, которые сейчас все проводят, со смешанными чувствами. "Их так много, но о том, что они из себя представляют, можно дискутировать", - отмечает Паулс.
На вопрос о самом ожидаемом подарке Паулс признается: "Никто и никогда не подарит мне тишины и покоя, но это не помешало бы, особенно в моем возрасте. Но... Благодаря всем вам, я все еще здесь!".
Напомним, минувший год был очень трудным для Маэстро Раймонда Паулса – ушла из жизни любовь всей его жизни, хранительница семейного очага, супруга Лана Паула. После случившегося композитор практически все свое время посвящает музыке, а в свой день рождения, 12 января, он еще и выйдет на сцену - в концертном зале "Дзинтари" пройдет концерт "Раймондс Паулс и друзья". К нему присоединятся певица Паула Сайя и биг-бэнд Латвийского радио.
Подробности читайте в номере издания Privātā Dzīve от 9 января.
Ранее Раймонд Паулс дал большое интервью TVNET+.
Видео: Беседа с Раймондом Паулсом
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