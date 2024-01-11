Раймонд Паулс о чувствах накануне юбилея: "Ну какое празднование..."

"День рождения - это очередная точка отчета, и какой бы ни был год, он такой и есть. Я даже юбилейный концерт не организовывал. Перед юбилеем я о чем-нибудь поговорю с Волмаром в программе Daudz laimes, jubilār!, и хватит. У меня все есть, мне ничего не надо, спасибо!

"Единственное, о чем мне жаль, так это о том, что нам скоро придется закончить концерты Vīrieši labākos gados с Андрисом Кейшем, которые идут на ура. Не помню, чтобы у нас когда-либо было так весело", - говорит Маэстро о концертах в Доме музыки "Дайле" и добавляет: "Скоро будет готов обновленный Новый Рижский театр, и Кейшс будет играть там почти в каждом спектакле. Еще был красивый рождественский концерт Baltie svētki в студии Латвийского радио. Такое у меня настроение... Было бы хорошо, если бы на сцену вернулся Янис Куршевс.