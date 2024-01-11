В Латвии началась эпидемия гриппа

На прошлой неделе лабораторно подтвержден 21 случай гриппа, в 18 случаях установлен грипп типа А, в трех - грипп типа В.

Наряду с распространением гриппа в Латвии наблюдается небольшое сокращение заболеваемости Covid-19: лабораторно подтверждено 138 случаев, тогда как неделей ранее - 251. Доля положительных тестов на Covid-19 снизилась с 26,3% до 17,8%, что по-прежнему превышает средний показатель по странам ЕС/ЕЭЗ. На прошлой неделе было госпитализировано 106 пациентов с Covid-19, тогда как неделей ранее - 157, а две недели назад - 218.

На прошлой неделе в стационарах с тяжелым течением болезни находились семь пациентов. Зарегистрировано 17 случаев смерти пациентов с Covid-19 в возрастной группе старше 50 лет, и как минимум в восьми случаях Covid-19 был основным диагнозом.

SPKC отмечает, что заболевание Covid-19 и гриппом часто приводит к существенному обострению хронических заболеваний, из-за которых необходима госпитализация, а в результате осложнений может наступить смерть.

Как отмечает SPKC, высокая заболеваемость Covid-19, скорее всего, сохранится вплоть до конца весны, как и в предыдущие сезоны. В связи с этим вакцинация от Covid-19 может существенно снизить риски тяжелого заболевания для лиц из группы риска по состоянию здоровья.

Вакцинироваться против гриппа и Covid-19 можно за один сеанс вакцинации. Оплаченные государством прививки от гриппа у своего семейного врача, в кабинетах вакцинации или медицинских учреждениях могут получить жители, относящиеся к определенным группам.

Национальная служба здравоохранения напоминает, что во время эпидемии гриппа из средств госбюджета оплачиваются домашние визиты семейных врачей к больным гриппом, если пациент проживает на территории основной деятельности врача. Эти пациенты должны платить за визит только пациентский взнос в размере 2,85 евро.

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