СМИ: Суды переполнены делами иммигрантов

Латгальский районный суд почти каждый день рассматривает уголовные дела, связанные с нелегальными иммигрантами - о незаконном перемещении через границу и предоставлении возможности остаться в Латвии, пишет Latvijas avīze.
В конце прошлого месяца были оглашены приговоры Евгению Б. и Виктории К., а на этой неделе - Шахриёру Т. и Бахромджону Х. Хотя их преступления практически идентичны, приговоры судов совершенно разные.
В 2023 году Госпогранохрана предотвратила более 13 тысяч попыток незаконного проникновения на территорию Латвийской Республики.
Как показывают уголовные дела, сравнительно многим нелегалам удается тайно пересекать наши границы с Беларусью и Россией, и это серьезная угроза как для Латвии, так и для всего Евросоюза.
Евгений Б., житель Екабпилса 1989 года рождения, обвиняется в незаконном перемещении большого количества лиц через границу Латвии в организованной группе. Обвиняемый совершил это преступление в сговоре с четырьмя сообщниками, пока неустановленными лицами, в отношении которых возбуждены отдельные дела. Сообщники привлекли Евгения в свою группу, пообещав ему вознаграждение за то, что он подберет на машине нелегалов в определенном месте на границе с Беларусью и перевезет их в Польшу, получив за это 850 долларов США.
Виктория К., гражданка Украины 1997 года рождения, бежала с семьей из Украины и с начала войны проживала в Польше. 20 сентября 2023 года по заданию человека по имени Денис она прибыла на границу Латвии и Беларуси в Асунскую волость Краславского края на арендованном в Польше автомобиле Toyota Prius. На этой машине она перевозила четырех граждан Ирана без проездных документов.
Шахриёр Т., гражданин Таджикистана, имел вид на жительство в Польше. Утром 8 октября 2023 года он прибыл в Лудзенский край на своем автомобиле Nissan Almera, только что купленном в Польше, и подобрал пятерых граждан Индии, незаконно пересекших границу Латвии с Россией.
Бахромджон Х., гражданин Узбекистана 2004 года рождения, имеет вид на жительство в Латвии, поскольку учится в Рижском техническом университете и работает таксистом в компании Bolt. 21 октября 2023 года молодой человек получил на свой телефон предложение от неустановленного лица помочь троим иммигрантам остаться в Латвии после того, как они незаконно пересекли границу. За это было обещано вознаграждение в размере 500 евро. Этих троих ему нужно было везти от границы с Беларусью до Риги.
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