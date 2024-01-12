СМИ: Суды переполнены делами иммигрантов

В конце прошлого месяца были оглашены приговоры Евгению Б. и Виктории К., а на этой неделе - Шахриёру Т. и Бахромджону Х. Хотя их преступления практически идентичны, приговоры судов совершенно разные.

В 2023 году Госпогранохрана предотвратила более 13 тысяч попыток незаконного проникновения на территорию Латвийской Республики.

Как показывают уголовные дела, сравнительно многим нелегалам удается тайно пересекать наши границы с Беларусью и Россией, и это серьезная угроза как для Латвии, так и для всего Евросоюза.

Евгений Б., житель Екабпилса 1989 года рождения, обвиняется в незаконном перемещении большого количества лиц через границу Латвии в организованной группе. Обвиняемый совершил это преступление в сговоре с четырьмя сообщниками, пока неустановленными лицами, в отношении которых возбуждены отдельные дела. Сообщники привлекли Евгения в свою группу, пообещав ему вознаграждение за то, что он подберет на машине нелегалов в определенном месте на границе с Беларусью и перевезет их в Польшу, получив за это 850 долларов США.