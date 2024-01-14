Цифровой Кабмин: работу правительства Латвии ждут изменения

Согласно проекту плана, до 30 октября 2026 года планируется обеспечить соответствие портала требованиям обязательных нормативных актов, разработав автоматическую архивацию данных и инструмент аналитической статистической отчетности. С учетом соображений безопасности будет также разработан модуль экстренного проведения заседаний.

Предстоит также работа по расширению возможностей для участия общественности и улучшению пользовательского опыта на портале. Ожидается, что усовершенствованный портал позволит интегрировать дополнительные виды правовых актов и обмениваться данными с Latvijas Vēstnesis.

План действий правительства предусматривает в общей сложности 269 мер. Больше всего внимания уделяется содействию благосостоянию и экономической активности.

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