Видео ⟩ Юревиц: о поездке депутатов Сейма в Китай должны судить избиратели

Он уклонился от оценки поездки, лишь заявив, что Латвия как страна имеет конструктивные отношения с Китаем, поскольку это соответствует национальным интересам и общей политике Евросоюза.

В настоящее время в Китае находятся несколько депутатов Сейма. Лидер группы Айнар Шлесерс ("Латвия на первом месте") публично заявил, что поездку оплачивает правительство Китая.

В группу депутатов, совершивших поездку за деньги китайского правительства, вошли депутаты от партии "Латвия на первом месте" - Айнар Шлесерс, Ричард Шлесерс, Линда Лиепиня, Рамона Петравича и Кристап Криштопанс, от Национального объединения - Эдмунд Тейрумниекс и Александр Кирштейнс, а также Виктория Плешкане от партии "Стабильности!".

На вопрос, почему Шлесерс назвал поездку коммандировкой, ведь официальной делегации от Президиума Сейма не было, депутат Сейма Вилис Криштопанс ("Латвия на первом месте") ответил, что речь идет о содержании.

"Валдис Домбровскис, Урсула фон дер Ляйен, Жозеп Боррель бывали в Китае, они всегда говорили, что у ЕС должны быть хорошие отношения с Китаем. Мы следуем за нашим героем Домбровскисом и едем в Китай", - сказал Криштопанс.

Он также отметил, что в Китай также прибыла группа предпринимателей, насчитывающая более 20 бизнесменов. "Без политиков бизнесменам нечего делать. Политики идут вперед, бизнесмены - за ними", - подчеркнул депутат.

По мнению Криштопанса, вторжение России в Украину не может повлиять на двусторонние отношения Латвии и Китая.

Между тем Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) заявило, что планирует оценить поездку нескольких депутатов Сейма в Китай в соответствии со своей компетенцией.

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