Брэду Питту испортили свидание, а Лайму Вайкуле опять оговаривают?

Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса. Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!

Брэду Питту испортили свидание?

Как пишут желтые таблоиды, 60-летний Брэд Питт решил сводить свою 31-летнюю невесту Инес Де Рамон на культурное мероприятие, но свидание, кажется, было испорчено.

Брэд был замечен всего в паре-тройке метров от отца Анджелины Джоли (своего бывшего тестя) и ее брата Джеймса Хейвена. Инсайдеры говорят, что актеру было неудобно находиться рядом с родным Джоли, который все семь лет, пока длился бракоразводный процесс, поддерживал сестру.

Sun пишет, что Питт сторонился брата бывшей супруги. Он больше общался с друзьями и возлюбленной.

Напомним, слухи о романе Брэда Питта и Инес де Рамон появились в ноябре 2022 года.

Брэд Питт в фильме "Вавилон" Фото: Скриншот из видео

Лайму Вайкуле опять оговаривают?

В российских СМИ вновь появляются статьи, в которых пропагандисты придумывают различные небылицы о Лайме Вайкуле, которые она не раз опровергала.

Так, поэт Виктор Пеленягрэ утверждает, что с Лаймой Вайкуле было тяжело работать. Он рассказал, что в некоторые моменты певица исправляла тексты песен вместе с другими поэтами и композиторами, что выводило Виктора из себя. Корректировки артистки ему не нравились. Он считал свои версии более успешными, пишет Popcake.tv.

Напомним, Вайкуле возмущена последними слухами в российской прессе о том, что она якобы нехорошо высказывается в адрес Раймонда Паулса. Артистка даже намерена поинтересоваться, как ей подать на автора данных публикаций в суд.

Лайма Вайкуле и Раймонд Паулс в 2011 году Фото: Edijs Pālens/LETA

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